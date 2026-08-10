Экспериментальная жвачка снизила количество ВПЧ в слюне до 93%

SR: экспериментальная жевательная резинка снизила количество ВПЧ в слюне до 93%

Экспериментальная жевательная резинка с содержанием растительного белка способна снизить концентрацию вируса папилломы человека (ВПЧ) в образцах слюны на 93%. Работа была опубликована в научном журнале Scientific Reports.

Исследователи разработали уникальный состав, в основу которого лег специфический белок, обладающий свойством связывать вирусные частицы. Испытания проводились в лабораторных условиях с использованием биологического материала, полученного от пациентов, страдающих опухолями шеи и головы, вызванными активностью ВПЧ.

Основная идея заключается в том, чтобы использовать средство для нейтрализации вируса непосредственно в ротовой полости, предотвращая его передачу другим людям, при этом проглатывать препарат не требуется.

В ходе тестов ученые зафиксировали существенное падение вирусной нагрузки, достигающее 93%. Помимо борьбы с ВПЧ, была создана и протестирована модификация жвачки, направленная против двух типов бактерий, провоцирующих воспалительные процессы и развитие новообразований в полости рта.

Важной особенностью новой технологии стало избирательное действие: препарат практически не наносит вреда полезной микрофлоре человека. Авторы научной работы подчеркивают, что на данный момент получены лишь результаты лабораторных изысканий.

Для окончательного подтверждения безопасности и терапевтической ценности жевательной резинки необходимо проведение полноценных клинических испытаний с привлечением добровольцев. Исследователи надеются, что их открытие станет важным шагом в профилактике распространения вирусных инфекций.

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