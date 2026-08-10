Передают по наследству? Кто выплачивает алименты после смерти должника

Кончина человека не всегда означает полное избавление от его финансовых обязательств.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Юрист Карпов: наследник не обязан платить алименты за умершего
В России наследники не обязаны продолжать ежемесячные выплаты алиментов за умершего родственника. Однако накопленная при его жизни задолженность переходит к ним вместе с имуществом. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на юриста Геннадия Карпова.
Эксперт подчеркнул, что закон разделяет личные обязательства человека и его имущественные долги. Поскольку обязанность содержать ребенка или нетрудоспособного родственника неразрывно связана с личностью плательщика, она аннулируется в момент его кончины.
«Не наследуются обязательства, неразрывно связанные с личностью умершего. Например, обязанность выплачивать алименты, компенсировать вред здоровью или иные личные обязательства прекращаются со смертью должника», — объяснил эксперт.
Тем не менее юрист уточнил, что если на момент смерти у гражданина уже сформировался долг по алиментам, подтвержденный документально, то эта сумма становится частью наследственной массы.
Таким образом, человек, принимающий наследство, одновременно соглашается и на погашение накопившихся долгов в пределах стоимости полученного имущества.
Важным нюансом является правопреемство в вопросах собственности. По словам специалиста, если потенциальный наследник принимает решение полностью отказаться от вступления в права наследования, то к нему не переходят никакие обязательства покойного.
В таком случае гражданин не получает ни недвижимости, ни транспорта, ни денежных счетов, но и избавляется от необходимости выплачивать чужие долги, включая задолженность по алиментам. Выбор остается за правопреемником, который должен оценить соразмерность получаемых активов и имеющихся обременений.
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