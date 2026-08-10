Количество погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск увеличилось до 13

Число погибших в результате массированного удара украинских беспилотников по Нижнекамску возросло до 13 человек. Об этом журналистам заявили в пресс-службе главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Погибших 13 человек к этой минуте», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в беседе с ТАСС заявила, что среди погибших есть ребенок.

Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Противник ударил по промышленным предприятиям и по объектам гражданской инфраструктуры. Известно также, что в результате атаки пострадали 39 человек.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Атаки начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для ударов по субъектам России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что произошедшее в Нижнекамске является военным преступлением. Так считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он также отметил, что случившееся требует соответствующей оценки с точки зрения международного права.

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