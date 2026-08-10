Кому платят больше: Соцфонд раскрыл данные о пенсиях госслужащих

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 413 0

Выплаты продолжающим трудиться чиновникам оказались выше, чем у тех, кто уже оставил работу.

Какую пенсию получают госслужащие в России сколько сумма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Средняя пенсия федеральных госслужащих в России приблизилась к 40 тысячам рублей

Средняя пенсия федеральных государственных служащих в России к 1 июля 2026 года приблизилась к 40 тысячам рублей. Согласно статистике Социального фонда России, размер ежемесячной выплаты для этой категории достиг 39536,6 рубля.

При этом сумма различается в зависимости от того, продолжает ли получатель пенсии работать. У трудоустроенных федеральных госслужащих средний показатель составил 40 601,3 рубля, тогда как у неработающих — 39409 рублей.

Для сравнения, средняя назначенная пенсия по стране с учетом всех категорий получателей к этому времени находилась на уровне 25401,7 рубля.

За последний год выплаты бывшим и действующим федеральным чиновникам заметно увеличились. Еще в апреле 2025-го их средняя пенсия составляла примерно 36,2 тыс. рублей. Тогда работающим получателям начисляли в среднем 36 934 рубля, а завершившим трудовую деятельность — 36120 рублей.

К началу марта 2026 года средняя пенсия всех российских пенсионеров достигала 25274 рублей. Среди продолжающих работать граждан показатель составлял 23461 рубль. Всего на тот момент пенсионные выплаты в стране получали около 41 миллионов человек.

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