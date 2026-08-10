Уехал и не вернулся: самый пожилой президент мира пропал на два месяца

Пожилой президент Камеруна Бийя уже более двух месяцев не появлялся в стране

Президент Камеруна Поль Бийя уже более двух месяцев не появлялся в своей стране. Политику 93 года, его называют самым пожилым действующим президентом в мире, находится в Швейцарии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Бийя уехал из Камеруна 7 июня. Первоначально его поездку в Европу представляли как непродолжительный частный визит, однако с тех пор глава государства на родину не возвращался. Позднее власти подтвердили, что президент пребывает в Швейцарии.

«Его столь затяжное отсутствие породило опасения за его здоровье и вызвало критику по поводу возможного вакуума власти в этом центральноафриканском государстве», — говорится в публикации.

При этом формального нарушения законодательства в продолжительном отсутствии Бийя нет. Конституция Камеруна не устанавливает запрета, который не позволял бы президенту месяцами находиться за пределами государства.

Тем не менее, ситуация вызвала недовольство политических противников действующего главы страны. Представители оппозиции утверждают, что без президента управление Камеруном фактически перешло в режим «автопилота».

Бийя в очередной раз сохранил президентский пост по итогам выборов 2025 года. Тогда за него проголосовали 53,66% избирателей, что позволило политику получить уже восьмой президентский срок. Его главный соперник Исса Чирома Бакари заручился поддержкой 35,19% участников голосования и оказался на втором месте.

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