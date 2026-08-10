«Родственников не было»: почему на могиле Ивана Краско до сих пор нет памятника

На могиле народного артиста России Ивана Краско до сих пор нет памятника

На могиле народного артиста России Ивана Краско спустя год после похорон так и не установили памятник. Сиделка актера Дарья Пашкова заявила, что не знает, кто должен заниматься этим вопросом, и не исключила, что попробует организовать сбор средств самостоятельно. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Иван Краско скончался 9 августа 2025 года в Санкт-Петербурге на 95-м году жизни. Актера похоронили в поселке Комарово рядом с могилой его сына Андрея.

По словам Дарьи Пашковой, после похорон ей сообщили, что установкой памятника может заняться Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«После похорон в том году, поскольку у меня была такая небольшая истерика, ко мне подходил какой-то мужчина, но я не помню, к сожалению. Он говорил, что он из Комитета по культуре Санкт-Петербурга или что-то такое. И говорил, что они будут ставить памятник», — рассказала сиделка.

Она отметила, что после возвращения в Петербург недавно вновь посетила могилу актера, однако никаких изменений не увидела.

«В июле сейчас приехала обратно в Петербург. И вчера вот мы ездили, было всего лишь шесть человек, детей не было, родственников не было, никого. Насчет памятника кто будет ставить, как, я не могу ничего сказать, не знаю пока что», — поделилась Пашкова.

Она призналась, что надеется решить вопрос с памятником самостоятельно и при необходимости организовать сбор средств.

«Возможно, я какой-нибудь фонд организую, какой-то клич смогу скинуть в интернет или куда-либо. Потому что тоже знакомых много собрать деньги на памятник», — сказала она.

По словам Пашковой, после похорон она не общалась с родственниками артиста и не знает, планируют ли они заниматься установкой памятника.

«Я с ними после похорон ни разу не общалась. Я думаю, что им не то чтобы все равно. Мне кажется, после похорон ни разу не были ни сыновья, никто», — отметила она.

Дарья Пашкова также вспомнила слова самого Ивана Краско о посещении кладбищ.

«Иван Иванович мне говорил: «Даша, вот что тут как бы делать по сути на кладбище? Ну вот человека не вернешь, приезжать только с годовщиной. А так зачем?», — рассказала сиделка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Лазуков; 5-tv.ru

Семья Ивана Краско

Иван Краско сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах. С 1965 года он служил в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Иван Краско был женат четыре раза, у него шестеро детей. В первом браке с Екатериной Ивановой у актера родилась дочь Галина. Во втором браке с учительницей Кирой Петровой, который длился более 40 лет, появились сын Андрей и дочь Юлия. Также у Краско была внебрачная дочь Марина.

Сын актера Андрей Краско пошел по стопам отца и стал известным артистом. Он снимался в фильмах «Брат», «72 метра», «Жмурки» и других картинах. Андрей Краско умер в 2006 году от сердечной недостаточности.

В третьем браке с художником по костюмам Натальей Вяль у Ивана Краско родились сыновья Иван и Федор. Четвертой супругой артиста стала Наталья Шевель, бывшая ученица актера.

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