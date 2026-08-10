«Дочери моря»: как ныряльщицы покоряют океан без аквалангов

Times of India: в Японии женщины-ныряльщицы покоряют океан без аквалангов

В прибрежных районах Японии, в частности в префектуре Миэ, сохраняется древняя традиция ныряльщиц Ама, которые погружаются на морское дно без кислородных баллонов. Об этом сообщило Times of India.

Опытные женщины, которых называют «дочерями моря», способны задерживать дыхание примерно на минуту и опускаться на глубину до 15 метров. Традиционный промысел включает сбор морепродуктов, таких как морские ушки, иглокожие, морские огурцы и различные водоросли.

Одной из самых известных представительниц этого ремесла стала Рэйко Номура из деревни Осацу, которая даже в возрасте 80 лет оставалась символом Ама. Хотя к тому времени уже прекратила активные погружения и перешла к приему туристов в специальных хижинах.

История этого промысла насчитывает несколько тысячелетий. Первые упоминания о женщинах-ныряльщицах встречаются в поэтическом сборнике «Манъесю», датируемом восьмым веком. Однако эксперты полагают, что традиции может быть от трех до пяти тысяч лет.

Знания о наиболее продуктивных местах добычи и особенностях морских течений передаются из поколения в поколение. Несмотря на использование современных гидрокостюмов и ласт, фундаментальный принцип погружения на одном вдохе остается неизменным.

Уникальность культуры Ама также заключается в строгом соблюдении экологических правил. Ныряльщицы контролируют объемы вылова и размеры добычи, чтобы не истощать природные ресурсы океана. Улов часто используется в качестве священных подношений в храме Исэ-дзингу.

В настоящее время будущее этой профессии находится под угрозой из-за стремительного сокращения числа участниц. Если в 1978 году в Японии насчитывалось около 9100 Ама, то сегодня их осталось немногим более 2000 человек.

Основными проблемами являются старение кадров и нежелание молодежи выбирать столь тяжелый физический труд. Например, в районе Сирахама количество ныряльщиц сократилось на 70% за последние два десятилетия, а их средний возраст достиг 72 лет.

Кроме того, на жизнеспособность традиции негативно влияют изменения в морской экосистеме и уменьшение запасов биоресурсов. Чтобы поддержать интерес к культуре, в таких городах, как Тоба, работают туристические хижины, где посетители могут пообщаться с легендарными женщинами и попробовать приготовленные на огне деликатесы.

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