Бедный пацан? Тайна романа дочери Любови Успенской и 22-летнего студента

Личная жизнь Татьяны Плаксиной, единственной дочери Любови Успенской, почти всегда под прицелом маминого критического взгляда. Певица не раз публично ставила крест на ухажерах наследницы, заявляя, что они ей не пара. Однако нынешнего кавалера Татьяны — 22-летнего искусствоведа Артема Москвина — знаменитость одобрила.

Причем Успенская не просто приняла его, а буквально млеет от восторга. Она называет Артема мальчиком, которого полюбила, и даже молится за счастье дочери и ее нового молодого человека. Что известно о возлюбленном Плаксиной и дойдет ли дело до свадьбы?

История любви: все началось с лавочки в парке

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Романтическая история Татьяны и Артема началась случайно.

В один из теплых вечеров молодой человек, выпускник МГУ и аспирант, отдыхал на скамейке в московском парке. Мимо проходил их общий с Плаксиной знакомый. Узнав, что Артем серьезно увлекается искусством, он тут же предложил познакомить его с Татьяной. Кто же знал, что этот спонтанный разговор станет началом большого романа?

Сама Плаксина позже признавалась: она влюбилась с первого взгляда. Когда Москвин впервые переступил порог ее дома, она вдруг почувствовала — вот он, тот самый человек, за которым можно спрятаться, как за каменной стеной.

«Я почувствовала, что этот человек мне помогает, какая-то опора появилась. С первого раза я это почувствовала. Даже в первый вечер, когда он ушел, мне стало грустно», — откровенничала Татьяна с журналистами.

Поклонники семьи, конечно, не молчат. Одни искренне радуются:

«Наконец-то не тусовщик, а парень с образованием».

«Видно, что он серьезный, Тане с ним повезло».

Другие, наоборот, смотрят скептически и жалеют молодого человека. Главный камень преткновения — разница в возрасте: Татьяне 36, Артему всего 22.

«Бедный пацан. По его взгляду видно, как он влип», — иронизируют комментаторы, намекая, что под давлением такой тещи не позавидуешь.

Но сам Артем, кстати, предпочитает держаться в тени: он почти не дает интервью и просит журналистов не лезть в их личное пространство, а писать о творчестве Татьяны.

Интеллектуальный союз

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Что же скрепляет эту пару, помимо бабочек в животе? В отличие от многих светских влюбленных, которые ходят по клубам и ресторанам, Татьяна с Артемом выбрали совершенно другой формат. Они ходят по музеям, театрам, выставкам — и не для галочки, а потому что им реально интересно.

Артем — дипломированный искусствовед, аспирант МГУ, и темы живописи, архитектуры, истории искусства для него — своя стихия. Татьяна, сама художница, наконец встретила человека, с которым можно говорить часами на одном языке.

«Я никогда не искала (мужчин — Прим. ред.), знаете. Я верю, что все, что мое, оно ко мне придет. Я наполненный, самодостаточный человек. Может, это редкость в нашем мире, но я воистину как бы не ищу никого, если он придет — я рада… Да, он может быть хоть нищий, но если он меня вдохновляет, я его возьму», — рассказывала Плаксина корреспонденту 5-tv.ru.

Успенская поет дифирамбы

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Сама Любовь Успенская говорит, что дочери с Артемом очень интересно, он не по годам начитан и образован.

«Он учится в аспирантуре МГУ. Очень умный, образованный, не по годам эрудированный человек», — говорила певица в беседе с журналистами.

А ведь Успенская всегда была известна своим железным характером и привычкой решать за дочь. Но сейчас она публично кается в своей строгости и чуть ли не каждый день осыпает Артема комплиментами.

Певица называет его «галантным, воспитанным и внимательным» и уверяет, что видит в его глазах искреннюю, глубочайшую любовь к Татьяне.

«Я этого мальчика очень полюбила. И очень любит Таню до безумия. Таня влюблена в него тоже», — не скрывает своих эмоций Успенская.

Особенно ее тронуло, как Артем относится к окружающим: он не приходит с пустыми руками, дарит цветы не только любимой, но и самой Успенской, и даже домработнице!

Такая трогательная забота, по мнению матери, — лучшее доказательство того, что парень вырос в правильной семье и знает, что такое уважение. Певица уже открыто говорит, что молится за их пару и втайне надеется, что скоро ей подарят внуков.

«Он ей совершенно не подходит»: бывший парень Плаксиной

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Всего год назад Татьяна встречалась с бизнесменом Никитой Плотниковым. Тогда она называла его ангелом, говорила, что он покорил ее умом и чувством юмора, и даже переехала к нему жить. Казалось, дело идет к свадьбе. Но очень быстро все рухнуло — и по инициативе Любови Успенской. Певица призналась, что сама выгнала жениха из дома.

«Он ей совершенно не подходит — ни по уровню, ни по интеллекту, абсолютно ни по чему», — отрезала певица.

Сама Татьяна, которая сначала защищала избранника, в итоге полностью согласилась с матерью: они с Плотниковым говорили на разных языках, и общего будущего у них не было.

«Танечка очень согласна (с тем, что Никита ей не ровня — Прим. Ред.), она также понимает, что ей нужен достойный молодой человек, а не просто мебель. Это тоже сразу не поймешь, я тоже ошибалась четыре раза», — заявила Успенская в разговоре с Super.ru.

Любовь Успенская четко обозначила свой критерий для будущего мужа дочери.

«Мы ищем достойного — благородного, образованного, разбирающегося в музыке, литературе, искусстве», — говорила она.

История Плаксиной с Никитой Плотниковым началась весной 2025 года. Тогда 27-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга нашел Татьяну в соцсетях и пригласил на ужин. Их роман начался в конце апреля — начале мая, и Татьяна была на седьмом небе от счастья. Пара начала жить вместе, путешествовала, обсуждала свадьбу. Плотников даже познакомил Татьяну со своей семьей. Казалось, вот оно — счастье, о котором она так долго мечтала.

Расставание далось ей тяжело. Татьяна призналась, что стресс сказался на ее фигуре: «Вы бы видели меня два месяца назад! Живот торчал, я просто понеслась. Когда стресс — я ем. Я заедаю свой стресс».

И вот, спустя время, появляется Артем. Кстати, в этой истории есть еще один символичный поворот.

Татьяна объявила, что скоро официально сменит фамилию Плаксина на Успенскую. Многие расценивают это как жест глубокого уважения и окончательное примирение с матерью, которое совпало с личным счастьем.

Наконец-то судьба?

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Удивительно, но при всех своих романах Татьяна Плаксина так и не стала женой. До Плотникова у нее были отношения с английским художником Шейном — они даже планировали свадьбу, но до ЗАГСа так и не дошли. Позже был роман с модным экспертом Гошей Ростовщиковым. И каждый раз — крах.

«Любовь — такая авторитарная дама. Она, конечно, большое влияние оказывает на свою дочь. Знаете, как будто бы ей 14, а не 35. С таким подходом, я думаю, очень сложно будет Татьяне найти себе достойного жениха, потому что все будут не нравиться Любови», — отмечала светский обозреватель Мария Тарханова.

Может быть, теперь наконец-то все звезды сошлись. После стольких неудач, возможно, Татьяна Плаксина действительно встретила свою судьбу. И главное — в этот раз мама сказала «да». А для Татьяны, которая столько лет искала и ошибалась, это одобрение оказалось важнее любых слов о любви.