Где останки? Эксперт оценил шансы найти тела пропавших Усольцевых
Летом на месте исчезновения обнаружили палку для скандинавской ходьбы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Экс-спасатель Раилко: шансы найти тела пропавших Усольцевых отсутствуют
Обнаружить тела пропавшей семьи Усольцевых в красноярской тайге в случае их гибели уже невозможно. Такое мнение высказал бывший спасатель Юрий Раилко в беседе с ТАСС.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. По мнению экс-спасателя, участвовавшего в поисковой операции осенью 2025 года, времени с их исчезновения прошло слишком много.
«Уже бы нашли. С собаками же искали», — заявил он.
Раилко также прокомментировал версию о возможном нападении медведя. По его словам, если бы причиной исчезновения стало нападение дикого животного, останки семьи обнаружили бы во время предыдущих поисковых мероприятий.
Первые масштабные поиски Усольцевых проводились с участием около 1,5 тысячи человек. В начале июня на место выезжали специалисты. После этого было принято решение приостановить активную фазу работ, проанализировать ситуацию и определить дальнейшие действия.
Летом на месте исчезновения обнаружили палку для скандинавской ходьбы. Однако экспертиза не выявила на ней генетических материалов Усольцевых.
Следствие изначально рассматривало несколько версий исчезновения семьи: несчастный случай, криминальную версию и возможный побег. При этом точный маршрут, по которому Усольцевы планировали пройти в Кутурчинском Белогорье, неизвестен.
Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев ранее сообщал, что летом 2026 года поисковики планируют организовать точечные пешие поиски семьи.
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