Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по два миллиона рублей
О решении объявил глава Татарстана Рустама Минниханова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Семьи погибших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск получат по два миллиона рублей. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.
Решение о выплатах принято в связи с гибелью людей в результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск.
В результате атаки беспилотников на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек. 21 пострадавший был госпитализирован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате произошедшего погибли 13 человек, еще 75 обратились за медицинской помощью.
После атаки в Татарстане объявили траур. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту произошедшего в Нижнекамске.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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