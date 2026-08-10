В Нижнекамске после атаки беспилотников открыли горячую линию

В Нижнекамске после массированной атаки украинскими беспилотниками была открыта горячая линия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана в своем Telegram-канале.

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. <…> Открыты номера телефонов горячей линии по вопросам соблюдения прав граждан в связи с атакой БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, был организован прием граждан в Нижнекамской прокуратуре.

Город подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Противник ударил по промышленным предприятиям и по объектам гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли 12 человек, еще 39 граждан пострадали.

После произошедшего глава республики Татарстан Рустам Минниханов объявил в регионе траур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал трагедию в Нижнекамске военным преступлением. Также он отметил, что случившееся требует соответствующей оценки с точки зрения международного права.

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