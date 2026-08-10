В Нижнекамске после атаки беспилотников открыли горячую линию
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после массированного удара по городу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Нижнекамске после массированной атаки украинскими беспилотниками была открыта горячая линия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана в своем Telegram-канале.
«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. <…> Открыты номера телефонов горячей линии по вопросам соблюдения прав граждан в связи с атакой БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, был организован прием граждан в Нижнекамской прокуратуре.
Город подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Противник ударил по промышленным предприятиям и по объектам гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли 12 человек, еще 39 граждан пострадали.
После произошедшего глава республики Татарстан Рустам Минниханов объявил в регионе траур.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал трагедию в Нижнекамске военным преступлением. Также он отметил, что случившееся требует соответствующей оценки с точки зрения международного права.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 авг
- Один из беспилотников ударил по хостелу в Нижнекамске, погибли девять человек
- 10 авг
- Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по два миллиона рублей
- 10 авг
- Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 75 человек
- 10 авг
- СК возбудил дело о теракте в связи с атакой украинских БПЛА на Нижнекамск
- 10 авг
- Количество погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск увеличилось до 13
- 10 авг
- Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением
- 10 авг
- В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки БПЛА
- 10 авг
- Траур после атаки: что известно об ударе БПЛА ВСУ по Нижнекамску
- 10 авг
- Пожар, спровоцированный обломками БПЛА, привел к эвакуации с пляжа в Севастополе
- 10 авг
- Массированная атака с воздуха: средства ПВО за ночь уничтожили 456 дронов ВСУ
Читайте также
56%
Нашли ошибку?