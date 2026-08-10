Анна Седокова обвинила родителей Яниса Тиммы в заработке на разведении собак

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 130 0

Певица заявила, что американского питбультерьера, которого она когда-то подарила супругу, после смерти спортсмена передали его родителям.

Чем снова недовольна Анна Седокова

Фото: legion-media

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Анна Седокова обвинила родителей бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, в разведении собак без документов. Об этом артистка рассказала в социальных сетях, а подробности приводит Super.ru.

Речь идет об американском питбультерьере по кличке Бу, которого Седокова когда-то подарила Тимме во время их брака. По словам певицы, щенок стоил около 20 тысяч долларов. При этом артистка утверждает, что собака отличалась агрессивным характером и после расставания супругов осталась с Тиммой, поскольку, как она считает, только он мог справляться с питомцем.

Седокова рассказала, что у ее младшего сына Гектора остались шрамы на лице после контакта с собакой. По словам певицы, характер питомца она связывала с поведением его хозяина.

После того как Тимма уехал в Москву, Бу, по словам Седоковой, остался в США. После смерти спортсмена собаку доставили родителям Тиммы. Как утверждает артистка, вскоре после этого компания, у которой ранее приобретался питомец, получила запрос на документы для разведения.

«Моего сладкого агрессивного пупса привезли к его отцу. Туда же, где умер Мамба. Компания, конечно, им документы не дала. Все щенки, с которых они сейчас зарабатывают деньги, — без документов», — написала Седокова.

Певица при этом подчеркнула, что продолжает любить Бу, несмотря на произошедшее, и надеется в будущем вернуть собаку. Седокова также призвала близких Тиммы сохранять достоинство и проявлять милосердие в ситуации, связанной с памятью о спортсмене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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