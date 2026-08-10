Спасали детей ценой жизни: медведица растерзала брата и двух сестер

В Индии медведица растерзала брата и двух сестер

Три человека погибли при нападении медведицы в индийском штате Чхаттисгарх. Перед атакой родственники успели увести находившихся с ними маленьких детей в безопасное место. Об этом сообщило The New Indian Express.

Работавшая поваром Горсе Джури вместе с братом Халалом Хоромом и двумя детьми направлялась домой. По дороге на семью внезапно набросилась медведица.

Взрослые сумели отвести детей подальше от хищницы, после чего попытались самостоятельно отбиться от зверя. Происходящее заметила их сестра Хорин Бай, которая бросилась родственникам на помощь.

Справиться с медведицей им не удалось. Все трое взрослых получили смертельные травмы и погибли на месте. Дети при этом остались живы.

Позднее сотрудники местного департамента лесного хозяйства выяснили возможную причину агрессивного поведения животного. За сутки до трагедии у медведицы погиб детеныш, страдавший инфекцией печени. Специалисты предположили, что после его смерти хищница находилась в состоянии сильного стресса.

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