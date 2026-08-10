Фигурант дела о некачественной тушенке для СВО задержан в Белоруссии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 164 0

Бизнесмен три месяца скрывался от правосудия.

Задержан фигурант дела о тушенке для СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали предпринимателя Дмитрия Мизгира, находившегося в федеральном розыске в России по делу о масштабных хищениях в системе военного снабжения в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщают «Известия».

По данным следствия, именно Мизгир служил связующим звеном между экс-начальником продовольственного управления Министерства обороны РФ Виктором Таразевичем и непосредственными производителями суррогата. Через него, как полагают оперативники, шли все финансовые потоки и координация преступной цепочки.

Выследить беглеца удалось после того, как появилась информации о его возможном выезде через Белоруссию. Сотрудники КГБ засекли его по переговорам и записям с видеокамер, при задержании бизнесмен даже не сопротивлялся.

В период с 2024 по 2025 год в действующие группировки войск — «Запад», «Восток», «Юг», «Центр» и на Черноморский флот — ушло порядка 170 тонн некачественных мясных консервов. Вместо положенного мяса в банки закатывались обрезки свиных туш, шпик, крахмал и запрещенные пищевые добавки.

Суммарный ущерб Минобороны России оценен в 700 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что трем подросткам в Приморье грозит пожизненное заключение за подготовку взрыва на объекте Росгвардии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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