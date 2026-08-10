Не более килограмма: как выбрать школьный рюкзак

Школьный рюкзак стоит выбирать по удобству во избежание лишней нагрузки

Школьный рюкзак — важная покупка перед учебным годом. Ребенок будет носить его почти каждый день вместе с учебниками, тетрадями, пеналом и другими вещами.

Поэтому вопрос, как выбрать школьный рюкзак, лучше решать не по цвету или картинке, а по весу, размеру, спинке и лямкам. Красивый рюкзак может понравиться школьнику, но быстро оказаться неудобным. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сначала проверьте вес

Чем легче сам школьный рюкзак, тем меньше лишней нагрузки приходится нести ребенку. Роспотребнадзор указывает, что масса пустого рюкзака для учеников начальных классов должна быть не более 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов — не более одного килограмма. Ведомство также рекомендует ориентироваться на соотношение: рюкзак со всем содержимым не должен весить больше примерно 10% массы тела ребенка.

Особенно внимательно стоит выбирать модель для первоклассника. Поэтому перед покупкой школьный рюкзак полезно примерить, а дома периодически проверять его содержимое: ребенок может носить ненужные тетради, игрушки и другие вещи.

Рюкзак должен подходить по росту

Покупать рюкзак «на вырост» не лучшая идея. Слишком крупная модель может неудобно сидеть на спине и мешать школьнику двигаться. Роспотребнадзор рекомендует следить, чтобы ширина рюкзака не была больше ширины плеч ребенка, а нижний край располагался примерно на уровне талии.

Перед тем как выбрать школьный рюкзак, попросите ребенка надеть его и немного походить. Он не должен заметно оттягиваться назад, болтаться из стороны в сторону или упираться школьнику в шею. Хорошо, если модель сохраняет форму: так учебники и тетради лежат устойчивее и меньше перемещаются при ходьбе.

Спинка и лямки важнее картинки

Для школы лучше выбирать рюкзак с плотной спинкой, которая помогает распределять нагрузку и защищает спину от твердых углов учебников. Поверхность, соприкасающаяся с одеждой, должна быть удобной, желательно с вентилируемыми вставками.

Лямки должны регулироваться, чтобы школьный рюкзак можно было подогнать под рост и одежду ребенка. Роспотребнадзор рекомендует для учеников начальных классов достаточно широкие плечевые ремни: в верхней части около 3,5–4 сантиметров. Слишком узкие лямки могут врезаться в плечи, особенно когда рюкзак наполнен учебниками.

Не забудьте про светоотражатели

При выборе школьного рюкзака стоит посмотреть не только на спинку. Роспотребнадзор рекомендует модели со светоотражающими элементами на передней и боковых поверхностях и на лямках. Они помогают сделать ребенка заметнее в темное время суток и при плохой видимости.

Полезны также прочная ткань, надежные швы и удобные молнии. Если ребенок часто ставит рюкзак на пол, пригодится укрепленное дно. Несколько отделений помогут школьнику разделить учебники, тетради и мелочи.

Красивый тоже можно

Мнение ребенка игнорировать не стоит. Школьнику предстоит пользоваться рюкзаком весь учебный год, поэтому дизайн должен ему нравиться. Но разумнее сначала отобрать несколько моделей, подходящих по весу, размеру и конструкции, а уже среди них дать ребенку выбрать любимую.

Самый дорогой школьный рюкзак не обязательно будет самым удобным. В магазине лучше оценить вес пустой модели, качество спинки, регулировку лямок, швы и молнии, после чего примерить рюкзак на ребенка.

Как выбрать школьный рюкзак за пять минут

Попросите школьника надеть понравившуюся модель, отрегулируйте обе лямки и посмотрите на посадку. Рюкзак не должен быть шире плеч или слишком низко опускаться по спине. Затем проверьте его вес, спинку, ткань, швы, застежки, светоотражающие детали и внутренние отделения.

Лучший школьный рюкзак — не самый модный и не самый большой. Это модель, которая подходит ребенку по росту, мало весит сама по себе, удобно сидит на двух плечах и вмещает необходимые для школы вещи. Если школьнику комфортно с ним ходить, а родителей устраивают прочность и вес, выбор сделан удачно.

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