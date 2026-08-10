Петербурженке отменили штраф более чем на 40 миллионов рублей за парковку
Причиной такой большой суммы взыскания могла стать ошибка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С жительницы Петербурга списали штраф в размере 40,9 миллиона рублей за неоплаченную парковку. Об этом сообщили РИА Новости в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу.
Изначально петербурженка получила обычный штраф за неоплаченную парковку. Затем к нему добавилось взыскание за неуплату, из-за чего итоговая сумма выросла до 40,9 миллиона рублей.
Из-за этого приставы возбудили исполнительное производство, а счета женщины оказались заблокированы.
Производство на такую сумму было открыто 5 августа на основании электронного исполнительного документа. Но уже через два дня взыскание отменили после того, как мировой судья направил соответствующий документ в ФССП. После этого ограничения по счетам петербурженки сняли.
В городском комитете по транспорту не исключали, что огромная сумма могла появиться из-за ошибки на одном из этапов процедуры взыскания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минтранс России предложил изменить правила оплаты платных парковок. Согласно инициативе, автомобилистам хотят предоставить 24 часа на внесение платы без штрафа.
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