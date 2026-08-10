«Как качели»: москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Позднякова: в Москве ожидаются дожди и резкое похолодание

Погода в Москве с 10 по 16 августа будет напоминать раскачивающиеся качели из-за поочередного влияния скандинавского циклона и антициклона. Об этом изданию aif.ru сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Начало недели еще порадует горожан летним теплом: 10 и 11 августа дневная температура составит от +25 до +27 градусов. Однако во вторник местами пройдет небольшой дождь, а порывы ветра начнут усиливаться до 15 метров в секунду.

«В среду, 12 августа, в Москве на смену циклона придет антициклон. В некоторых районах столицы пройдут дожди. Ночные температуры повысятся до 13-15 градусов выше нуля. А вот днем резко похолодает до плюс 17 — плюс 19 градусов», — пояснила синоптик.

Самыми прохладными днями недели станут четверг и пятница, 13 и 14 августа. Ночью температура может опускаться до плюс 8 — плюс 13 градусов, а днем составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. При этом Москву накроют дожди.

По словам Поздняковой, такая погода больше соответствует климатической норме сентября. Однако надолго похолодание не задержится.

«Уже в субботу температура вернется к своей климатической норме. Потеплеет: до 17-22 градусов выше нуля. Существенных осадков в выходные не ожидается», — отметила синоптик.

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