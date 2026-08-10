«Решим»: Путин ответил на просьбу школьника из Бурятии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 84 0

Восьмиклассник лично обратился к президенту России.

Фото, видео: MAX/Кремль. Новости; 5-tv.ru

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Путин пообещал школьнику из Бурятии решить вопрос с зачислением в суворовское училище

Президент России Владимир Путин пообещал восьмикласснику из Улан-Удэ Вячеславу Казекину помочь с зачислением в Иркутское суворовское училище. Об этом стало известно в ходе личной встречи президента с финалистом конкурса «Большая перемена».

«Можно обратиться к Вам, как к Верховному главнокомандующему? <…> Я хочу поступить в Иркутское суворовское военное училище. Можно попросить Вас о помощи с зачислением?» — напрямую обратился Вячеслав Казекин к президенту.

«Решим», — коротко ответил Путин.

Школьник, который ранее пригласил главу государства посетить Бурятию, признался, что мечтает стать пилотом сверхзвукового истребителя. Однако первая попытка поступления провалилась — мальчик и его родители написали письмо в Минобороны РФ, но не знали, что в суворовское училище набирают только в пятый или десятый классы.

При встрече российский лидер тепло поприветствовал подростка, похлопав его по спине. С Казекиным Путин уже встречался на прошлой неделе в Красноярске, где проходил финал «Большой перемены».

Ранее 5-tv.ru писал о встрече Владимира Путина с финалистами «Большой перемены». Президент оценил проекты участников всероссийского конкурса.

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