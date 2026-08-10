ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

За сутки средства ПВО перехватили свыше тысячи вражеских дронов.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие нанесли массированные удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по логистическим центрам, задействованным для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией <…> нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ», — указано в сводке военного ведомства.
Помимо тыловых узлов, под удар попали цеха сборки и склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 158 районах.
Кроме того, системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили свыше 1100 дронов и 11 управляемых авиационных бомб ВСУ.
Накануне российские войска также отработали по инфраструктуре газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области. На опубликованных кадрах видно поражение объектов, которые противник использовал для обеспечения своих сил.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО ликвидировали восемь украинских дронов на подлете к Москве.
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