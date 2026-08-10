Фанаты Гарри Поттера спасли вымышленную могилу Добби от строителей

Guardian: фанаты Гарри Поттера заставили перенести подводный кабель из-за Добби

В Великобритании строителям крупного энергетического объекта пришлось пересмотреть план прокладки подводного кабеля Greenlink, чтобы не затронуть вымышленное место захоронения эльфа Добби на пляже Фрешуотер-Уэст. Об этом сообщило The Guardian.

Изначально предполагалось, что силовая линия, соединяющая энергосистемы Великобритании и Ирландии, пройдет именно через тот участок побережья, где снималась сцена похорон персонажа из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти».

Как рассказал руководитель проекта Саймон Ладлам, после телеинтервью, в котором он указал место будущих работ, компания получила сотни звонков от разгневанных фанатов. По словам Ладлама, сначала он даже не понял, о ком идет речь.

«Я сказал: „Добби, кто такой Добби? Я не знаю никакого Добби“. Я добавил, что это вымышленный персонаж в вымышленной книге, все это выдумка, о чем вы вообще говорите?» — поделился мужчина.

Однако коллеги убедили его, что это общественное волнение крайне серьезно.

В результате компания наняла специалистов по планированию для поиска альтернативного пути для энергомоста между Британией и Ирландией за 500 миллионов евро. Теперь 125-мильный кабель в сторону графства Уэксфорд пройдет в обход пляжа.

Новый маршрут пролегает в непосредственной близости от реальных археологических памятников бронзового века, включая человеческие захоронения с погребальными урнами.

Это решение удовлетворило фанатов, которые продолжают приносить на пляж камни с надписями в память об эльфе. Это происходит вопреки просьбам организации National Trust, призывающей не загрязнять экологически уязвимую зону посторонними предметами.

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