Фанаты Гарри Поттера спасли вымышленную могилу Добби от строителей

Вымышленный эльф оказалась важнее энергомоста между Британией и Ирландией за 500 миллионов евро.
Фото: Кадр из х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната», реж.: Крис Коламбус, 2002г.
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Guardian: фанаты Гарри Поттера заставили перенести подводный кабель из-за Добби
В Великобритании строителям крупного энергетического объекта пришлось пересмотреть план прокладки подводного кабеля Greenlink, чтобы не затронуть вымышленное место захоронения эльфа Добби на пляже Фрешуотер-Уэст. Об этом сообщило The Guardian.
Изначально предполагалось, что силовая линия, соединяющая энергосистемы Великобритании и Ирландии, пройдет именно через тот участок побережья, где снималась сцена похорон персонажа из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти».
Как рассказал руководитель проекта Саймон Ладлам, после телеинтервью, в котором он указал место будущих работ, компания получила сотни звонков от разгневанных фанатов. По словам Ладлама, сначала он даже не понял, о ком идет речь.
«Я сказал: „Добби, кто такой Добби? Я не знаю никакого Добби“. Я добавил, что это вымышленный персонаж в вымышленной книге, все это выдумка, о чем вы вообще говорите?» — поделился мужчина.
Однако коллеги убедили его, что это общественное волнение крайне серьезно.
В результате компания наняла специалистов по планированию для поиска альтернативного пути для энергомоста между Британией и Ирландией за 500 миллионов евро. Теперь 125-мильный кабель в сторону графства Уэксфорд пройдет в обход пляжа.
Новый маршрут пролегает в непосредственной близости от реальных археологических памятников бронзового века, включая человеческие захоронения с погребальными урнами.
Это решение удовлетворило фанатов, которые продолжают приносить на пляж камни с надписями в память об эльфе. Это происходит вопреки просьбам организации National Trust, призывающей не загрязнять экологически уязвимую зону посторонними предметами.
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