Как у Джо Байдена: кому грозит рак простаты

Онколог Черемушкин: рак простаты чаще угрожает пожилым мужчинам

Пожилые мужчины находятся в группе повышенного риска развития рака простаты — заболевания, с которым столкнулся бывший президент США Джо Байден. Об этом aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

«У мужчин с возрастом риски рака простаты все больше и больше, здесь прямая пропорциональность», — сказал эксперт.

С подобным заболеванием столкнулся и экс-президент США Джо Байден. Состояние 83-летнего политика в последнее время вызывает все больше вопросов. Его сын Хантер в интервью BBC рассказал, что болезнь отца прогрессировала.

«Рак распространился, дал метастазы в кости и дальше. Это очень больно. И это во многих отношениях сильно ослабляет его. Но он все еще на ногах, он все еще занимается своими делами», — заявил Хантер Байден.

Диагноз бывшему президенту США поставили в мае 2025 года. У Байдена выявили агрессивную форму рака предстательной железы с высокой оценкой по шкале Глисона и метастазами в кости.

После этого политик проходил лечение, включая лучевую и гормональную терапию. Некоторое время врачи отмечали положительную динамику, однако полностью остановить развитие заболевания, судя по последним сообщениям, не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джо Байден впервые появился на публике после сообщений об ухудшении здоровья. Бывшего президента США заметили после службы в церкви в Уилмингтоне, при этом он выглядел ослабленным.

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