Марина Кирюшкина стала врио ректора ГИТИСа

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 69 0

Прежний руководитель Григорий Заславский покинул свой пост 4 августа.

Кто стал врио ректора ГИТИСа

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

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Проректор по общим вопросам и проектному управлению Российского института театрального искусства (ГИТИС) Марина Кирюшкина приступила к исполнению обязанностей ректора вуза. Об этом 10 августа сообщили на сайте учебного заведения.

«Марина Геннадьевна с сегодняшнего дня временно исполняет обязанности ректора вуза», — говорится в сообщении ГИТИСа.

Кирюшкина была назначена на должность 6 августа, однако официально приступила к исполнению обязанностей руководителя института 10 августа.

Прежний ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул свой пост 4 августа. Министр культуры России Ольга Любимова подписала его заявление об освобождении от должности по собственному желанию.

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