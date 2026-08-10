Марина Кирюшкина стала врио ректора ГИТИСа

Прежний руководитель Григорий Заславский покинул свой пост 4 августа.
Фото: Софья Сандурская/ТАСС
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Проректор по общим вопросам и проектному управлению Российского института театрального искусства (ГИТИС) Марина Кирюшкина приступила к исполнению обязанностей ректора вуза. Об этом 10 августа сообщили на сайте учебного заведения.
«Марина Геннадьевна с сегодняшнего дня временно исполняет обязанности ректора вуза», — говорится в сообщении ГИТИСа.
Кирюшкина была назначена на должность 6 августа, однако официально приступила к исполнению обязанностей руководителя института 10 августа.
Прежний ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул свой пост 4 августа. Министр культуры России Ольга Любимова подписала его заявление об освобождении от должности по собственному желанию.
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