«Ищет свой путь»: почему Кейт Миддлтон опасалась принимать титул принцессы Уэльской

Кейт Миддлтон опасалась принимать титул принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская Кейт не сразу была готова принять титул, который ранее принадлежал принцессе Диане. По данным королевского редактора Mirror Рассела Майерса, супруга принца Уильяма в частных разговорах выражала сомнения из-за сильной эмоциональной связи британцев с первой женой короля Карла III.

Кейт получила титул принцессы Уэльской в 2022 году после смерти королевы Елизаветы II. Тогда ее супруг Уильям стал принцем Уэльским, а Карл III во время своей первой речи в качестве монарха объявил о новых ролях сына и невестки.

По словам Майерса, Кейт понимала историческую значимость титула и уважала наследие Дианы. Однако она хотела сформировать собственный образ в королевской семье.

«Хотя Кэтрин полностью оценила историю, связанную с ролью, она была полна решимости найти свой собственный путь», — говорится в биографии Уильяма и Кэтрин, написанной Расселом Майерсом.

Как отмечает автор книги, Кейт «в частном порядке» обсуждала свои сомнения с Уильямом и Карлом III. Ее беспокоило, что любое появление в роли принцессы Уэльской будет неизбежно сравниваться с Дианой, которая оставила заметный след в истории британской монархии.

«Она осознавала исключительное чувство британской публики и связь с принцессой Дианой даже через 25 лет после ее смерти», — приводит Майерс слова из своей книги.

При этом бывший сотрудник дворца отметил, что Кейт стремилась не повторять путь Дианы, а создать собственную роль в королевской семье.

«Она доброжелательна в своих намерениях, но также хочет выкроить свою собственную роль как для себя, так и для своей семьи», — рассказал источник.

После принятия титула Уильям и Кейт заявили о намерении укреплять доверие жителей Уэльса и постепенно выстраивать отношения с регионом. В королевском окружении подчеркивали, что пара будет выполнять новые обязанности с тем же подходом, который они использовали ранее в своей общественной работе.

Ранее титул принцессы Уэльской носила принцесса Диана — первая жена нынешнего короля Карла III. Она погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, однако ее образ по-прежнему остается одним из самых узнаваемых в истории британской королевской семьи.

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