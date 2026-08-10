Депутат в Крыму закопал тело 12-летней школьницы во дворе своего дома

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 235 0

Девочка приехала к мужчине днем 7 августа и домой уже не вернулась.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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На заднем дворе депутата Валентина Байды в Крыму нашли закопанное тело школьницы

В Крыму тело школьницы обнаружили закопанным на заднем дворе дома местного депутата и директора Дома культуры Валентина Байды. По предварительным данным, девочка могла погибнуть после вдыхания газа, после чего мужчина спрятал ее тело. В отношении Байды возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, он задержан.

Супруга подозреваемого Татьяна Байда в беседе с 5-tv.ru заявила, что семье сейчас ничего не известно об обстоятельствах произошедшего. По ее словам, никакой дополнительной информацией близкие мужчины не располагают.

«Ничего нет, никакой информацией не владеем», — рассказала Татьяна Байда.

Женщина также призвала не ориентироваться на распространяющиеся разговоры и подчеркнула, что комментировать появившиеся сведения не может. По ее словам, «людские языки — это людские языки», поэтому за подробностями произошедшего следует обращаться к другим источникам.

По имеющейся информации, 7 августа около полудня школьница уехала из дома на велосипеде и не вернулась. Позднее ее начали искать, а впоследствии обнаружили тело на задней части двора домовладения Байды в селе Чайкино Джанкойского района.

Сам мужчина рассказал, что днем девочка приехала к нему и попросила купить для нее баллон со сжиженным газом. По его версии, после этого несовершеннолетняя стала вдыхать его содержимое и потеряла сознание.

Байда якобы перенес школьницу в дом и попытался привести ее в чувство. Однако признаков жизни она уже не подавала. После этого мужчина, по предварительным данным, вынес тело во двор, выкопал яму и спрятал его там. Впоследствии именно в этом месте и была найдена погибшая.

Видимых внешних признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Предварительно причиной гибели называется асфиксия вследствие отравления неустановленным веществом.

Известно также, что несовершеннолетняя не состояла на индивидуально-профилактическом учете и ранее не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Валентин Байда ранее судим не был. Он официально работает директором Чайкинского дома культуры. Кроме того, в сентябре 2024 года мужчина избирался депутатом Чайкинского сельского совета Джанкойского района Республики Крым третьего созыва.

После обнаружения тела в отношении Байды возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Мужчину задержали.

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