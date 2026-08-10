Один из беспилотников ударил по хостелу в Нижнекамске, погибли девять человек

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 92 0

Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один из ударов беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины по Нижнекамску пришелся по хостелу. В результате атаки погибли девять человек. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек. 21 пострадавший был госпитализирован.

Семьям погибших решением главы Татарстана Рустама Минниханова предусмотрена выплата по два миллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

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