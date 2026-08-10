Один из беспилотников ударил по хостелу в Нижнекамске, погибли девять человек

Один из ударов беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины по Нижнекамску пришелся по хостелу. В результате атаки погибли девять человек. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек. 21 пострадавший был госпитализирован.

Семьям погибших решением главы Татарстана Рустама Минниханова предусмотрена выплата по два миллиона рублей.

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