Чтоб дожил до мая: как выбрать школьный дневник

При выборе школьного дневника стоит обращать внимание на удобство и прочность

Подготовка к школе — это не только форма, рюкзак, тетради и ручки. Дневник ребенок будет открывать почти каждый учебный день, поэтому выбирать его только по дизайну не стоит.

Удобный дневник должен выдержать весь год, помещаться в рюкзак, нормально раскрываться и оставлять школьнику достаточно места для записей. Как выбрать школьный дневник и на что обратить внимание в магазине — в материале 5-tv.ru.

Сначала уточните требования школы

Перед покупкой лучше узнать, нужен ли ребенку бумажный дневник и нет ли у школы собственных требований. Даже если используется электронная система, учитель может попросить школьника вести обычный дневник для домашних заданий, отметок и организационных записей. Особенно важно уточнить это перед первым классом или при переходе в новую школу.

Возраст ребенка тоже имеет значение. В начальной школе школьнику удобнее крупные поля, заметные дни недели и простая разметка без лишних деталей. Подросток может выбрать более компактный дневник. ГОСТ Р 55081-2012 распространяется на школьные дневники для учеников с первого по 11-й класс.

Смотрите не только на обложку

Для ребенка самый красивый дневник нередко автоматически становится лучшим, но родителям стоит проверить, что скрывается внутри. Школа быстро испытывает канцелярские товары на прочность: дневник постоянно достают из рюкзака, кладут на парту, открывают и закрывают. Если переплет слабый, эффектная обложка не спасет его от развалившихся страниц.

Лучше сначала выбрать несколько качественных вариантов, а потом дать ребенку решить, какой дизайн ему нравится. Так школьник получает вещь по вкусу, а родители не жертвуют практичностью. Перед тем, как выбрать дневник, его стоит несколько раз открыть примерно посередине: разворот должен лежать удобно, а листы — держаться ровно и прочно.

Бумага и разметка имеют значение

Внутренние страницы важнее декоративных деталей. По ГОСТ Р 55081-2012 для школьных дневников используют писчую, офсетную и другую подходящую бумагу массой не менее 60 граммов на квадратный метр. Глянцевая бумага для внутреннего блока не допускается. На это же обращает внимание Роспотребнадзор в рекомендациях по выбору школьных принадлежностей.

Проверьте, чтобы листы не были слишком тонкими и сильно просвечивающими, а линии и буквы оставались четкими. Ребенок должен спокойно писать обычной ручкой и быстро находить нужный день, предмет и место для домашнего задания. Если картинки мешают читать записи, для школы лучше выбрать более спокойный дневник.

Мягкий или твердый

Одного правильного варианта нет. Твердый или полужесткий переплет лучше защищает дневник от сгибов и подойдет школьнику, который не слишком аккуратно обращается с вещами. Мягкая обложка легче и занимает меньше места, поэтому ребенку, который бережно складывает принадлежности, она тоже может подойти.

Размер стоит оценивать так же практично. Дневник должен свободно помещаться в рюкзак, но при этом давать ребенку достаточно места для записей. Если школьник пишет крупно, слишком компактная разметка быстро станет неудобной. Слишком тяжелый дневник тоже ни к чему: школа и без того означает ежедневный рюкзак с учебниками и тетрадями.

Как выбрать дневник за несколько минут

Сначала уточните требования школы, затем предложите ребенку несколько понравившихся вариантов. После этого откройте каждый дневник, оцените бумагу, размер строк, качество печати и переплет. Проверьте, удобно ли он раскрывается и не приходится ли придерживать страницы рукой. И только после этого сравнивайте цену и оформление.

Хороший школьный дневник — не обязательно самый дорогой и яркий. Главное, чтобы он был удобным для конкретного ребенка, надежным и понятным в использовании. Если школа принимает выбранный формат, школьнику нравится дизайн, а родителей устраивают бумага и прочность, такой дневник вполне способен спокойно дожить до конца учебного года.

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