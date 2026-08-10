Стаж решает: какую пенсию получат россияне со средней зарплатой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Размер будущей выплаты заметно меняется в зависимости от количества отработанных лет.

Какую пенсию получат россияне со средней зарплатой сумма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Россияне со средней зарплатой могут рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей

Россияне, получающие среднюю зарплату, после 30 лет страхового стажа могут рассчитывать на пенсию примерно в 31–32 тысячи рублей в месяц. Такой расчет представил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с ТАСС.

По оценке специалиста, при 25-летнем стаже ежемесячная страховая пенсия может находиться в пределах 27,6–28,5 тысячи рублей. Если человек проработает 30 лет, сумма увеличится до 31,2–32,3 тысячи рублей.

Еще выше выплаты будут при более продолжительном стаже. После 35 лет работы расчетная пенсия составит порядка 34,8–36,1 тысячи рублей, а после 37 лет — от 36,2 тысячи до 37,6 тысячи рублей. При 42-летнем страховом стаже показатель может приблизиться к 40 тысячас рублей и достигнуть 39,8–41,4 тысячи рублей.

При подсчетах Балынин ориентировался на установленные на 2026 год стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и величину фиксированной выплаты. Предполагаемую среднюю зарплату в стране эксперт определил в диапазоне 114–120 тысяч рублей ежемесячно.

Отдельно специалист оценил начисление пенсионных баллов работающим пенсионерам. Для получения максимально возможных трех индивидуальных пенсионных коэффициентов за 2026 год достаточно ежемесячной зарплаты в размере 74 475 рублей.

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