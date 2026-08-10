Дорога домой: удочеренная иностранцами девушка спустя 23 года нашла родную семью

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 71 0

Разлука длилась больше двух десятилетий, а завершить поиски помог генетический тест.

Удочеренная иностранцами девушка спустя 23 года нашла семью

Фото: © Getty Images/picture alliance/Contributor

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В Китае удочеренная иностранцами девушка спустя 23 года нашла родную семью

Удочеренная в раннем детстве шведской семьей девушка спустя 23 года смогла встретиться со своими биологическими родителями в Китае. Лиза приехала на родину вместе с приемными матерью и отцом, которые поддерживали ее во время поисков. Историю семьи рассказало издание South China Morning Post (SCMP).

Девушка родилась в 2003 году в китайском уезде Хуайюань. Ее биологические родители испытывали финансовые трудности. Через четыре дня после рождения ребенка оставили возле стадиона в соседнем городе.

Девочку, у которой была паховая грыжа, обнаружили представители местных властей. Младенца отправили в детский дом и зарегистрировали под именем Гао Цзяньцюань, смысл которого связан с пожеланием крепкого здоровья.

Примерно через год жизнь ребенка полностью изменилась: девочку удочерили супруги из Швеции. В новой семье она получила имя Лиза. Приемные родители не стали скрывать от дочери историю ее появления в семье и позднее поддержали ее стремление разыскать биологических родственников.

Активный этап поисков начался в марте 2026 года, когда Лиза попросила помощи у китайской благотворительной организации Baby Come Home. Уже спустя два месяца результаты ДНК-теста подтвердили, что ее родные найдены.

Для долгожданного знакомства девушка отправилась в провинцию Аньхой вместе со своими приемными родителями. В аэропорту ее встретили биологические родственники с плакатом «Самая красивая дорога в мире — это дорога домой».

Родная мать подготовила для дочери символические подарки — традиционное нефритовое ожерелье и красное китайское платье.

История воссоединения семьи получила широкий отклик в социальных сетях. Пользователи особенно отмечали роль приемных родителей, которые помогли Лизе узнать свое прошлое и поддержали ее желание встретиться с кровными родственниками. Теперь, писали комментаторы, у девушки фактически появились два дома и две любящие ее семьи.

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