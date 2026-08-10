Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 75 человек

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

По уточненным данным, 21 пострадавший госпитализирован. Остальным оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 10 августа Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке беспилотников. В результате налета погибли люди, также сообщалось о пострадавших.

После произошедшего глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур. Угроза новых атак беспилотников сохранялась в восьми городах региона.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, беспилотниками были нанесены удары по жилому сектору и промышленным объектам Нижнекамска, где находились гражданские лица.

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