Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 75 человек

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 246 0

В настоящее время 21 пострадавший находится в больницах.

Сколько человек пострадали после атаки ВСУ на Нижнекамск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

По уточненным данным, 21 пострадавший госпитализирован. Остальным оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 10 августа Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке беспилотников. В результате налета погибли люди, также сообщалось о пострадавших.

После произошедшего глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур. Угроза новых атак беспилотников сохранялась в восьми городах региона.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, беспилотниками были нанесены удары по жилому сектору и промышленным объектам Нижнекамска, где находились гражданские лица.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

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