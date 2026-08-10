Ушла по воде: россиянка сумела сбежать из трудового рабства в Мьянме

Шокирующая история россиянки, которая оказалась в трудовом рабстве в Азии. Девушку обманом заманили в Мьянму, где силой заставляли работать в скам-центре.

Не желая терпеть побои, Мария, которой нет и 20 лет, решилась на отчаянный шаг. Чтобы сбежать от мошенников в соседнюю страну, ей пришлось переплыть реку. Корреспондент «Известий» Денис Доля сейчас расскажет, как это было.

Тело в синяках и ссадинах, в глазах настоящий испуг. 19-летняя Мария Цыганкова сейчас в больнице и сама ходить не может — ее возят по кабинетам в инвалидном кресле. Полицейские расспрашивают девушку о том, что с ней произошло. По предварительным данным, несколько дней Марию силой удерживали мошенники из так называемого скам-центра и жестоко избивали. Девушке чудом удалось от них сбежать.

Солнечный курорт в одно мгновение превратился для Цыганковой в настоящую тюрьму. По информации журналистов, Марии предложили поработать за границей — и она согласилась. Вот только в чем именно заключалась работа, пока неясно. Сначала девушка вылетела из России в Китай, оттуда — в Таиланд, а потом оказалась в мьянманском городе Тачилейк. Именно здесь мошенники и держали ее силой. По предварительным данным, в перерывах между избиениями жертву заставляли обманывать людей через интернет.

Ради побега Мария была готова на все. И уйти от мошенников ей удалось не по земле, а по воде. Между городами Тачилейк и Мае-Сай протекает река Сай. Девушка вплавь перебралась в соседний город. Там ей помог простой водитель, который проезжал мимо, — довез до парковки у супермаркета. А уже туда подъехала полиция.

История Марии — далеко не единственная. Уже несколько лет в мессенджерах со всего мира заманивают на «работу» и парней, и девушек. Обещают что угодно: и модельный бизнес, и IT, и просто туризм. А на деле все оказывается совсем не так, как обещали. Мошенники действуют по одной отработанной схеме. Сначала с будущей жертвой знакомится так называемый вербовщик.

— Зарплату платят прямо как в официальных компаниях. Месяц работаешь, в следующем месяце 15-е число — зарплата. Мы никого не разводим на самом деле. Китайцы переписываются. Я молодая, успешная дама. Втираешься в доверие. Они в тебя влюбляются, вкладываются.

Местные власти уже пытаются бороться с мошенниками: здания скам-центров сносят, силовики задерживают вербовщиков. Но после каждой такой операции центр словно возрождается заново.

— Мне сказали, что если я хочу оттуда уйти, мне нужно будет заплатить штраф за себя в размере 15 тысяч долларов. Если я скажу, что меня здесь задерживают или попрошу о помощи — возможно, убьют.

Заложники скам-центра под дулом автомата выманивали у людей деньги через интернет. Одно неверное движение или ошибка в переписке — и следовало жестокое избиение от надсмотрщиков.

«Очередную модель из России похитили и забрали в рабство в Мьянме. Девушку обманули. Там ее скрутили, забрали документы и, собственно, поместили в так называемый скам-центр», — сказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

К счастью, сейчас Марии Цыганковой ничего не угрожает. Возле ее палаты в госпитале дежурят полицейские. Следствие уже идет, а о происшествии уведомили посольство России.

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