Актриса Ирина Безрукова вынуждена на время прекратить деятельность из-за травмы

Актриса Ирина Безрукова сломала ногу и теперь должна дождаться полного срастания кости. Состояние актрисы остается стабильным, однако на восстановление потребуется время. Об этом 5-tv.ru рассказал PR-директор артистки Станислав Влайку.

По его словам, сейчас Безрукова поддерживает связь с врачами и выполняет необходимые рекомендации. Несмотря на произошедшее, артистка старается не унывать и воспринимает вынужденную паузу как редкую возможность немного отдохнуть.

«Ирина старается сохранять бодрость духа, а пока у нее появилась редкая возможность отдохнуть», — рассказал Влайку.

Однако перелом уже сказался на профессиональном графике актрисы. Команде пришлось отменить несколько спектаклей с ее участием. В Театре Комедии Безрукова не сможет выйти на сцену в постановках «Служебный роман», «Пигмалион» и «Женитьба Фигаро». Изменения также коснулись спектаклей «Без вины виноватые» и «Бесконечный апрель» в Московском губернском театре.

PR-директор подчеркнул, что возвращение артистки к работе будет зависеть от темпов восстановления. Как только состояние здоровья позволит снова полноценно работать, Безрукова намерена вернуться на сцену.

«Как только здоровье позволит, Ирина с большим удовольствием вернется к работе и снова порадует публику своей игрой», — отметил представитель актрисы.

Кроме того, травма может изменить телевизионные планы Безруковой. До случившегося велись переговоры о ее возможном участии сразу в нескольких шоу. По словам Влайку, после появления артистки в проекте «Сокровища императора» на ТНТ к их тандему возник интерес со стороны создателей других программ. Теперь реализация этих планов будет зависеть от того, насколько быстро Безрукова поправится.

Ранее сама актриса рассказала, что впервые в жизни столкнулась с переломом. Причиной произошедшего она назвала обычную случайность и с юмором вспомнила знаменитую сцену из фильма «Бриллиантовая рука».

«Сижу я на земле, прихожу в себя, и вот он — актерский мозг. Первая мысль: „Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся — гипс“», — написала Безрукова.

Незадолго до этого в сети появились кадры с одного из московских вокзалов, на которых артистка передвигалась в инвалидном кресле с помощью менеджера. На ее левой ноге был гипс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.