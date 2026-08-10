Путин: Россия должна пройти между Сциллой и Харибдой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 70 0

Президент особо подчеркнул, что при развитии территорий важно искать баланс.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Фадеичев; 5-tv.ru

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Путин призвал найти баланс в развитии регионов России

России необходимо одновременно развивать крупные экономические центры и не допускать оттока населения из регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное, сбалансированное решение», — сказал глава государства.

Президент отметил, что при развитии территорий важно учитывать интересы разных регионов и искать решения, которые позволят сохранить их демографический потенциал.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость активнее использовать современные технологии, возможности интернета, искусственного интеллекта и другие решения в сфере информационных технологий.

По словам президента, цифровые инструменты могут стать одним из факторов развития территорий и повышения их привлекательности для жизни и работы.

Выражение «между Сциллой и Харибдой» означает ситуацию, когда опасность угрожает с двух сторон, и любой выбор или действие неизбежно ведут к негативным последствиям. Это безвыходное положение, когда, пытаясь избежать одной угрозы, человек неизбежно сталкивается с другой.

Выражение пришло из поэмы Гомера «Одиссея». Согласно мифу, Сцилла и Харибда были двумя чудовищами, которые обитали по обеим сторонам узкого Мессинского пролива (между Сицилией и Апеннинским полуостровом)

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