Европа, видимо, горит желанием и дальше содействовать Киеву в его террористических атаках. Об этом накануне прямо заявил немецкий журналист на пресс-конференции президента Сербии и главы киевского режима. Он задал Зеленскому вопрос: как европейцы могут помочь ему убивать побольше русских?

Теперь репортеру грозит увольнение. Жители Германии массово подписывают петицию с требованием отстранить его от должности. Кстати, в прошлом этого человека нашлось немало интересного. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков все выяснил.

Потомственный нацист, внук Ханса-Херманна Мартенса, служившего под началом военного преступника Альфреда Йодля и получившего назначение прокурором лично от Гитлера, не отпирается от своих слов. Михаэль Мартенс, корреспондент южноевропейского бюро Франкфуртской всеобщей газеты, спросил Зеленского в Белграде: «Чем помочь, чтобы убить больше русских?» А теперь написал в микроблоге: «Для тех, кто все еще интересуется этим вопросом — я доволен им».

Более того, в свежем номере своей газеты, кстати еще с послевоенного времени укомплектованной сплошь пропагандистами школы Геббельса, репортер подливает масла в огонь. Мартенс пытается внести раскол в партнерство России и Сербии — утверждает, что Белград поставил большие партии снарядов ВСУ, а военное сотрудничество с Киевом для сербов сейчас преждевременно, а совсем скоро — очень даже актуально.

Провокатор в этом деле не новичок, отметили в нашем МИД.

«Этот немец знает, как в реальном мире надо вести войну и „убивать русских“. Ранее Мартенс при поддержке или, правильнее сказать, по заданию МИД Германии работал редактором в русско-немецких газетах в Бишкеке, Алма-Ате, Санкт-Петербурге, Киеве. Как и многие публичные фигуры в ФРГ, потомок выродка научился использовать коричневые бациллы в собственных интересах», — написала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Немецкая оппозиция возмущена. Представитель левого политического спектра Севим Дагделен четко указывает на коричневую опасность, которая возрождается в Германии.

«Что мы, европейцы, можем сделать конкретно, чтобы убить еще больше россиян — конечно, российских солдат?» Вермахт и СС вряд ли сформулировали бы свою военную цель более четко», — написала Севим Дагделен.

А пока в Германии стремительно набирает подписи петиция с требованием немедленно уволить журналиста, немецкие же паблики вовсю собирают предысторию Мартенса: в октябре 2024 года в статье о якобы «ошибках в трактовке Холокоста» — да-да, в той самой Германии, вопреки статье 130 Уголовного кодекса, репортер не получил за это до пяти лет. Он говорит, что гордится своим дедом-нацистом.

О росте неофашистских и антисемитских настроений в Германии сообщают многие крупные медиапорталы, такие как дрезденский Tag24.

«Федеральное бюро по охране конституции Германии отмечает рост числа людей по всей стране, придерживающихся экстремистских взглядов, особенно правого толка», — говорится в сообщении.

Ну если уж немецкая контрразведка признает проблему, это косвенное свидетельство ее масштаба. Впрочем, коричневая волна поднимается не только в Германии. В соседней Польше, когда-то пережившей аншлюс, президент-ультранационалист Кароль Навроцкий прямо заявляет: «Там, где бьют москаля, Польша помогает».

Доходит до абсурда: наши дипломаты высмеяли стремление французских чиновников и журналистов увидеть в жаре и лесных пожарах российский след. Истерия, частью которой стала провокация Мартенса, нужна глобалистам, чтобы подготовить европейцев — как когда-то граждан Третьего рейха — для очередного «натиска на восток».

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