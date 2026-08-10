Москвичей научат распознавать уловки мошенников на интерактивном семинаре

В Москве 20 августа организуют интерактивный семинар городского проекта «Перезвони сам», посвященный цифровой и финансовой безопасности. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

На встрече гости смогут проверить свои знания и научиться распознавать уловки злоумышленников в обычной жизни и интернете. Участники разделятся на команды и вместе с экспертами разберут поддельные купюры, телефонный обман, дипфейки, кибератаки и другие угрозы.

«Вместо скучных лекций гостей ждет соревнование, где каждый сможет проверить свою эрудицию, посостязаться в команде и на реальных примерах разобрать весь спектр современных угроз», — рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина.

После викторины специалисты разберут ответы участников и дадут практические рекомендации. В частности, москвичам расскажут, как создавать надежные пароли, защищать устройства и персональные данные, а также почему опасно становиться дроппером.

Мероприятие начнется в 16:00. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

Проект «Перезвони сам» работает с 2022 года. На его площадке публикуют памятки и советы специалистов, рассказывают о распространенных схемах мошенничества и размещают записи прошедших вебинаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники начали отправлять родителям сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей. Аферисты предлагают перейти по ссылке и предоставить паспортные данные, свидетельство о рождении и пароль от банковского приложения, после чего могут использовать эту информацию для кражи денег и оформления кредитов.

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