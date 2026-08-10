Метеоролог рассказал, будет ли в Москве и Петербурге бабье лето

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 124 0

Подобный сценарий ждет большинство регионов европейской территории России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Метеоролог Тишковец пообещал Москве и Петербургу долгое и солнечное бабье лето

Жителей Центральной России и большей части Русской равнины в сентябре ждет классическое бабье лето. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, в сентябре жителей и Центральной России, большую часть Русской равнины ждет классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2 градуса теплее нормы, с дефицитом осадков в 20–40%», — уточнил синоптик.

По его словам, привычная норма для Москвы, когда ночью столбики термометров опускаются до плюс семи, а днем поднимаются до плюс пятнадцати градусов, будет превышена.

В Петербурге, где стандартные показатели составляют около девяти и 16 градусов тепла соответственно, ситуация также окажется намного комфортнее. Из-за нехватки небесной влаги количество ясных дней окажется значительно больше многолетних значений.

Главный сюрприз заключается в продолжительности тепла. В этом году период сухой и солнечной погоды будет не скоротечным, а затяжным.

«Можно рассчитывать не на какое-то там короткое бабье лето, а как минимум пять-семь дней, причем это и молодая фаза бабьего лета, и классическая, даже старая — с перехлестом с сентября на октябрь», — добавил Тишковец.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичей предупредили о резком похолодании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Погода
11 авг
Достаем теплые вещи: волна холода накроет Москву
10 авг
«Как качели»: москвичей предупредили о резком похолодании
10 авг
Хабаровск и Самару затапливает: у жителей отрезан доступ к домам
7 авг
Молния ударила в Останкинскую башню во время грозы в Москве
7 авг
Трагедия в Смоленске: ураган унес жизни женщины и ребенка
6 авг
«Сдаваться нельзя»: боец рассказал, как пережил удар молнии и встречу с медведем
1 авг
Жара в Москве пойдет на спад с начала недели
1 авг
В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
31 июл
Ливни, грозы и град: в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности
29 июл
Ливни и грозы накроют Москву: МЧС предупредило о непогоде до утра 30 июля
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Богомолов, Певцов и не только: названы кандидаты на пост ректора ГИТИСа
4:39
Россияне не могут вылететь из Шанхая из-за сильнейшего за год шторма
4:31
В ВОЗ заявили о начале проверки после удара ВСУ по больнице в Донецке
4:20
«Анастасия Волочкова, пройдите на посадку!»: как балерине сорвали отдых на Мальдивах
4:07
Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 6301
3:50
В Серпухове ищут пропавшего у Оки 12-летнего ребенка

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Она танцует подшофе: Дворцов заступился за Нюшу после скандального выступления
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео