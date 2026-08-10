Метеоролог рассказал, будет ли в Москве и Петербурге бабье лето

Подобный сценарий ждет большинство регионов европейской территории России.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
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Метеоролог Тишковец пообещал Москве и Петербургу долгое и солнечное бабье лето
Жителей Центральной России и большей части Русской равнины в сентябре ждет классическое бабье лето. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал метеоролог Евгений Тишковец.
«По предварительным прогнозам, в сентябре жителей и Центральной России, большую часть Русской равнины ждет классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2 градуса теплее нормы, с дефицитом осадков в 20–40%», — уточнил синоптик.
По его словам, привычная норма для Москвы, когда ночью столбики термометров опускаются до плюс семи, а днем поднимаются до плюс пятнадцати градусов, будет превышена.
В Петербурге, где стандартные показатели составляют около девяти и 16 градусов тепла соответственно, ситуация также окажется намного комфортнее. Из-за нехватки небесной влаги количество ясных дней окажется значительно больше многолетних значений.
Главный сюрприз заключается в продолжительности тепла. В этом году период сухой и солнечной погоды будет не скоротечным, а затяжным.
«Можно рассчитывать не на какое-то там короткое бабье лето, а как минимум пять-семь дней, причем это и молодая фаза бабьего лета, и классическая, даже старая — с перехлестом с сентября на октябрь», — добавил Тишковец.
Ранее 5-tv.ru писал, что москвичей предупредили о резком похолодании.
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