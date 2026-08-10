Собянин: более 90 тысяч студентов колледжей Москвы прошли практику в компаниях

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 53 0

Будущие специалисты работали на предприятиях, в больницах, метро и центрах Госуслуг.

Могут ли студенты пройти практику на предприятиях Москвы

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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Более 90 тысяч студентов московских колледжей прошли практику в столичных компаниях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Под руководством опытных наставников ребята осваивали современное оборудование, знакомились с технологическими процессами и участвовали в решении реальных производственных задач», — написал мэр в личном блоге.

Сейчас у московских колледжей насчитывается 3,8 тысячи партнеров среди работодателей.

В прошедшем учебном году более 1,5 тысячи студентов промышленных специальностей прошли практику в компании «ОДК-Салют», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Студенты работали на станках, проверяли качество изделий и участвовали в сборке авиационных двигателей.

Свыше 1,2 тысячи будущих ИТ-специалистов стажировались в московских центрах предоставления госуслуг. Они помогали сопровождать цифровые запросы граждан, поддерживали информационные системы и сетевую инфраструктуру. Студенты Московского политехнического университета также занимались промпт-инжинирингом и работали с искусственным интеллектом и генеративными технологиями.

Более тысячи студентов транспортных специальностей проходили практику в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Они знакомились с управлением подвижным составом на МЦД и в дальнем пригороде, а также анализировали пассажиропоток.

Еще более двух тысяч студентов медицинских колледжей совершенствовали навыки на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, в клиническом центре «Коммунарка» и Боткинской больнице. Будущие медики выезжали вместе с бригадами скорой помощи, ассистировали в операционных, работали с современным оборудованием и учились действовать в сложных клинических ситуациях.

Свыше 800 студентов получили практический опыт в Московском метрополитене. Они работали с диагностическим и электрооборудованием, обслуживали поезда, пути и тоннели, а также помогали диспетчерам организовывать движение составов.

«Сегодня в московских колледжах на практику отводится 70% учебного времени. Тесное сотрудничество с работодателями и глубокое погружение в профессию уже с первого курса помогает столице готовить востребованных специалистов — под реальный запрос рынка труда», — отметил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве специалистов для железнодорожной и транспортной отрасли готовят с учетом современных требований рынка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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