Клетка не должна давить: как выбрать тетради для школы

Выбирать тетради школьнику нужно по качеству бумаги и требованиям учителя

Покупка тетрадей для школы кажется простой задачей: выбрать клетку или линейку и взять нужное количество. На деле школьник будет писать в них почти каждый день, поэтому качество бумаги, яркость линий, количество листов и обложка имеют значение.

Перед тем как выбрать тетради для школы, лучше уточнить требования учителя: в начальных классах могут понадобиться тетради в косую линейку, а для разных предметов — определенное количество листов. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сначала уточните требования

Не стоит сразу покупать большую пачку одинаковых тетрадей. Учитель может попросить ребенка использовать конкретную разлиновку, количество листов или однотонные обложки. Особенно это важно для первоклассника: школа только знакомит его с письмом, поэтому требования к тетрадям могут быть строже.

Роспотребнадзор советует заранее согласовывать такие покупки с педагогом. Для школы обычно нужны тонкие тетради в клетку, линейку или косую линейку. Это позволяет не покупать лишнее и сразу подобрать то, чем школьник действительно будет пользоваться.

Бумага важнее картинки

Яркая обложка может понравиться ребенку, но внутри тетради важнее качество страниц. По рекомендациям Роспотребнадзора, на хорошей бумаге чернила не должны расплываться, а написанное — сильно просвечивать с обратной стороны листа. Для тетрадей используют писчую или офсетную бумагу.

Перед покупкой откройте тетрадь и проведите рукой по странице. Слишком шершавая или чрезмерно гладкая поверхность может быть неудобна для письма. Цвет бумаги не обязан быть ослепительно белым: допустимы спокойные светлые оттенки. Главное, чтобы ребенок хорошо видел текст и линии.

Линии должны помогать

Разлиновка — еще один важный критерий, если нужно понять, как выбрать тетради для школы. Роспотребнадзор рекомендует избегать слишком ярких линий: они создают лишнюю зрительную нагрузку. При этом разлиновка должна оставаться четкой, не прерываться и совпадать на развороте. У школьных тетрадей также должны быть боковые поля, отделенные вертикальной линией.

Особенно внимательно стоит смотреть на тетради для начальной школы, когда школьник только учится соблюдать границы строки, клетки и поля. Лучше выбирать спокойную, но хорошо различимую разлиновку.

Толще не всегда лучше

Для младших классов часто удобнее тонкие тетради: они легче и занимают меньше места в рюкзаке. В актуальных рекомендациях Роспотребнадзора к школьным тетрадям относят изделия формата 170 на 205 миллиметров на 12, 18 или 24 листа, сшитые двумя скобами.

Для старших классов могут понадобиться общие тетради с большим количеством листов, но покупать их для каждого предмета заранее не стоит. Чем толще тетрадь, тем тяжелее школьный рюкзак. Лучше сначала узнать требования школы и затем докупить необходимое.

Проверьте тетрадь в магазине

Перед тем как выбрать тетради, пролистайте несколько экземпляров. Скобы должны надежно удерживать листы, страницы — быть ровными, а линии — одинаково напечатанными от начала до конца. На бумаге не должно быть заметных пятен, разрывов или сильных заломов. Обложка должна выдерживать регулярное использование.

Мнение школьника тоже стоит учитывать. Если школа не требует одинакового оформления, ребенок может выбрать понравившиеся обложки среди качественных вариантов. Так практичность не будет спорить с желанием школьника пользоваться красивыми принадлежностями.

Как выбрать тетради без ошибок

Сначала узнайте у учителя, какая разлиновка и сколько листов нужны для каждого предмета. Затем сравните бумагу, четкость линий, наличие полей и качество крепления. Не стоит закупаться только из-за низкой цены или эффектной картинки: неудачная бумага и слишком яркая печать будут раздражать ребенка гораздо дольше, чем радовать обложка.

Действующий ГОСТ Р 54543-2024 распространяется на школьные ученические тетради для общего образования. Если школьнику комфортно писать, чернила не просвечивают, разлиновка хорошо видна, а страницы надежно держатся, выбор можно считать удачным.

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