Путин заявил о позитивной динамике в развитии общественного транспорта в России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Президент отметил, что к 2030 году планируется обновить не менее 85% парка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В сфере российского общественного транспорта наметились положительные изменения, однако ряд проблем пока остается нерешенным. Об этом 10 августа заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня в нашей повестке крайне важная для миллионов граждан страны тема — развитие общественного транспорта. Мы обсуждали эти вопросы три года назад, приняли тогда конкретные решения. За прошедшее время наметились позитивные перемены, но и проблем в этой сфере еще достаточно», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что перед городами и агломерациями стоит задача обновить общественный транспорт, сроки эксплуатации которого не соответствуют установленным нормативам. По словам президента, к 2030 году планируется обновить не менее 85% парка.

В тот же день Путин прибыл в Улан-Удэ, где проходит заседание президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.

Предыдущий визит президента в Бурятию состоялся в марте 2023 года. Тогда глава государства провел в Улан-Удэ совещание по развитию дальневосточных городов, посетил авиационный завод и встретился с сотрудниками предприятия.

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