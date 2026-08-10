Путин заявил о позитивной динамике в развитии общественного транспорта в России

В сфере российского общественного транспорта наметились положительные изменения, однако ряд проблем пока остается нерешенным. Об этом 10 августа заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня в нашей повестке крайне важная для миллионов граждан страны тема — развитие общественного транспорта. Мы обсуждали эти вопросы три года назад, приняли тогда конкретные решения. За прошедшее время наметились позитивные перемены, но и проблем в этой сфере еще достаточно», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что перед городами и агломерациями стоит задача обновить общественный транспорт, сроки эксплуатации которого не соответствуют установленным нормативам. По словам президента, к 2030 году планируется обновить не менее 85% парка.

В тот же день Путин прибыл в Улан-Удэ, где проходит заседание президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.

Предыдущий визит президента в Бурятию состоялся в марте 2023 года. Тогда глава государства провел в Улан-Удэ совещание по развитию дальневосточных городов, посетил авиационный завод и встретился с сотрудниками предприятия.

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