Дома лучше: Путин одобрил желание молодежи жить в родном населенном пункте

Путин призвал поддерживать желание молодежи жить в родном населенном пункте

Владимир Путин потребовал сфокусироваться на поддержке тех молодых людей, которые не хотят уезжать за лучшей долей в мегаполисы, а планируют строить карьеру у себя дома. Об этом он заявил на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды.

«Подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная <…> повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке и связать с ним свое будущее», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что работа по формированию комфортной среды уже активно ведется, и особый фокус власти делают на Дальний Восток. За последние годы там удалось многое сделать как в развитии экономики и промышленности, так и в инфраструктуре. По словам президента, цель — не просто удержать людей на месте, а создать условия, при которых родной город даст достойную работу и высокое качество жизни.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказывал, что мастер-планы 25 крупнейших дальневосточных городов направлены именно на переход к более интересной работе и высокой зарплате.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин словом «решим» ответил на просьбу школьника из Бурятии.

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