Семь секунд: 12 августа 2026 года на Земле исчезнет гравитация

В августе 2026 года на Земле исчезнет гравитация на семь секунд

12 августа 2026 года Земля якобы на семь секунд полностью лишится гравитации. Люди и предметы взлетят над поверхностью планеты, а после возвращения притяжения рухнут обратно. Результатом, как утверждают авторы вирусной теории, станут масштабные разрушения и десятки миллионов погибших.

Такая пугающая история активно распространяется в социальных сетях, причем называется даже предполагаемое время начала катастрофы — 14:43 по Гринвичу. В подтверждение своих слов сторонники теории ссылаются на якобы рассекреченные материалы НАСА и таинственный проект «Якорь», созданный американскими властями для подготовки к бедствию.

До предполагаемого «исчезновения гравитации» осталось совсем немного времени, однако причин готовиться к апокалипсису нет. В НАСА официально опровергли распространяющиеся утверждения и объяснили: фундаментальные законы физики не позволяют Земле просто отключить притяжение на несколько секунд.

Откуда появилась теория

Одним из источников легенды стало анонимное видео, оформленное так, будто зритель смотрит утекшую запись закрытого совещания. В ролике утверждалось, что суперкомпьютеры НАСА якобы рассчитали точную дату необычного космического явления.

По версии авторов теории, две находящиеся далеко от Земли черные дыры должны столкнуться, а возникшие в результате этого гравитационные волны якобы пересекутся таким образом, что на несколько секунд нейтрализуют земное притяжение.

Дальше история стала стремительно обрастать подробностями. В социальных сетях начали утверждать, что без гравитации люди, автомобили и другие незакрепленные объекты поднимутся над поверхностью. Спустя семь секунд притяжение якобы восстановится, после чего все поднявшееся в воздух упадет обратно. Именно этим сторонники конспирологической версии объясняют прогнозируемое ими огромное количество жертв.

Что такое секретный проект «Якорь»

Еще одной частью легенды стал так называемый проект «Якорь». Авторы распространяющихся публикаций утверждают, будто власти США давно знают о предстоящем катаклизме и тайно готовятся к нему.

Согласно этой версии, для представителей элиты якобы строят специальные подземные убежища. Кроме того, упоминаются некие «инерционные пояса», которые должны удерживать людей на поверхности в момент исчезновения притяжения.

Называется даже стоимость секретной программы. Правда, единства здесь у сторонников теории нет: в одних публикациях фигурирует сумма в 89 миллионов долларов, а в других она увеличивается сразу до 89 миллиардов. Никаких достоверных подтверждений существования такого проекта нет.

Что ответили в НАСА

В американском космическом агентстве решили отдельно прокомментировать распространившуюся историю. Представитель НАСА однозначно заявил, что 12 августа никакого исчезновения земного притяжения не произойдет.

«Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года», — заявил представитель агентства.

Специалисты напомнили, что гравитация напрямую связана с массой нашей планеты. Это не явление, которое способно внезапно прекратиться, а спустя семь секунд столь же неожиданно восстановиться. Для исчезновения земного притяжения потребовалось бы фактически лишить планету ее массы.

«Единственный вариант, когда Земля может потерять гравитацию, это если вся земная система, то есть суммарная масса ее ядра, мантии, коры, океанов, земной воды и атмосферы, просто исчезнет», — сказано в сообщении НАСА.

При чем здесь черные дыры

Создатели теории использовали реально существующее физическое явление — гравитационные волны. Они действительно возникают, в частности, при слиянии массивных космических объектов, включая черные дыры. Однако из существования гравитационных волн совершенно не следует возможность «отключения» земного притяжения.

Для регистрации дошедших до нашей планеты возмущений ученым требуются чрезвычайно чувствительные установки, такие как LIGO. Изменения настолько малы, что человек физически не способен их почувствовать.

Почему авторы фейка выбрали именно 12 августа

У даты, вокруг которой построили легенду, есть вполне реальная астрономическая основа. Именно 12 августа 2026 года произойдет солнечное затмение.

Никакого отношения к исчезновению гравитации оно не имеет. Однако совпадение позволило авторам теории привязать вымышленный катаклизм к настоящему и заранее известному астрономическому событию.

В результате история выглядит убедительнее для человека, который знает о предстоящем затмении, но не разбирается в физике происходящих процессов.

Дополнительную правдоподобность легенде придают упоминания якобы секретных документов, расчетов суперкомпьютеров, черных дыр, гравитационных волн и засекреченной правительственной программы. При этом доказательств существования проекта «Якорь» или подготовки властей США к исчезновению земного притяжения нет.

Поэтому 12 августа в 14:43 по Гринвичу люди не начнут взлетать в воздух, автомобили не оторвутся от дорог, а мебель не придется заранее прикручивать к полу. Главным реальным астрономическим событием этого дня станет солнечное затмение, а не семисекундное исчезновение гравитации.

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