Стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ появился в Нижнекамске
Неравнодушные жители уже несут к нему цветы и игрушки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Нижнекамске появился стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Неравнодушные жители активно несут к нему цветы и мягкие игрушки.
Нижнекамск подвергся атаке дронов ВСУ утром 10 августа. По предварительным данным, под удар попали промышленные предприятия и гражданские объекты города.
В результате произошедшего погибли 13 человек, в том числе ребенок. За медицинской помощью обратились 78 пострадавших, 25 из них были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов.
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь, а также оперативно ликвидировать последствия ударов.
После атаки в Татарстане объявили траур. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Ранее 5-tv.ru писал, что семьи погибших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск получат по два миллиона рублей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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