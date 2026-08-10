Стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ появился в Нижнекамске

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 2 920 0

Неравнодушные жители уже несут к нему цветы и игрушки.

Где почтить память погибших в результате атаки на Нижнекамск

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Нижнекамске появился стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Неравнодушные жители активно несут к нему цветы и мягкие игрушки.

Нижнекамск подвергся атаке дронов ВСУ утром 10 августа. По предварительным данным, под удар попали промышленные предприятия и гражданские объекты города.

В результате произошедшего погибли 13 человек, в том числе ребенок. За медицинской помощью обратились 78 пострадавших, 25 из них были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь, а также оперативно ликвидировать последствия ударов.

После атаки в Татарстане объявили траур. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Ранее 5-tv.ru писал, что семьи погибших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск получат по два миллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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