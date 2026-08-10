В Москве началась реставрация усадьбы Прохоровых-Хлудовых

В Москве начался новый этап реставрации городской усадьбы Прохоровых-Хлудовых в Подсосенском переулке. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия столицы.

Работы пройдут в двух зданиях ансамбля — доме 30, строениях 1 и 2.

Реставраторы восстановят лепные украшения на фасадах и исторический цвет стен. Внутри здания специалисты обновят штукатурку, декоративные элементы и сохранившуюся роспись на стенах. Также приведут в порядок парадную лестницу с белыми мраморными ступенями, чугунное ограждение и детали старинного камина.

Отдельные работы проведут с окнами и защитными козырьками у входов. Специалисты отремонтируют крышу, ее ограждение и дымовые колпаки. Сейчас на объекте укрепляют фундамент. После этого рабочие установят леса и начнут реставрацию фасадов.

Предыдущий этап восстановления усадьбы завершился в 2018 году. Тогда специалисты отремонтировали фасады, цоколь, крыльца и ограду, а также восстановили своды, окна и двери.

История усадьбы началась в конце XVIII века. Первый дом на этом месте построил торговец серебряными изделиями Алексей Потепалов.

После пожара 1812 года здание пришлось отстроить заново. К 1820 году особняк приобрел облик, значительная часть которого сохранилась до наших дней.

В конце 1870-х годов усадьбу купила Прасковья Хлудова — дочь известного купца и жена московского предпринимателя Константина Прохорова, представителя семьи владельцев Трехгорной мануфактуры. В начале 1880-х годов она перестроила главный дом по проекту архитектора Сергея Шуцмана. На первом этаже появилась декоративная рустовка, а центральную часть фасада украсили лепные гирлянды.

В 1901 году усадьбу снова перестроили. Дворовый корпус расширили и сделали двухэтажным, а со стороны сада устроили каменное крыльцо с открытой террасой.

В советские годы в здании размещались разные учреждения. Часть помещений использовали под жилье и склады. До наших дней сохранились купеческая гостиная, колоннада и расписные потолки. Сейчас в усадьбе находятся офисы банка.

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