Она танцует подшофе: Дворцов заступился за Нюшу после скандального выступления
Певицу раскритиковали в Сети, однако продюсер призвал не ставить под сомнение ее профессионализм.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
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Продюсер Сергей Дворцов заступился за Нюшу после критики ее выступления
Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал скандальное выступление певицы Нюши, которое вызвало критику в Сети. В беседе с 5-tv.ru он предположил, что певица могла быть подшофе, однако отметил, что ничего страшного в этом не видит и призвал не критиковать ее вокальные данные.
Поводом для шума стало видео с недавнего выступления Нюши. На сцене певица заметно отошла от привычной манеры исполнения и в некоторых местах не попала в ноты.
Дворцов выступил в защиту певицы и напомнил, что Нюша много лет остается одной из заметных артисток российской сцены.
«Я хочу заступиться за Нюшу. <…> Она трудяга большая с хорошими, повторюсь, достойными вокальными данными. Это звезда, артистка первого эшелона», — заявил продюсер.
При этом он допустил, что во время выступления певица могла находиться не в привычной форме или экспериментировать с исполнением композиции.
«Видно на сцене, что она, конечно, выступила, мягко выражаясь, скорее всего, подшофе. Поэтому она где-то и не попала в ноты. Где-то она, скорее всего, сделала некий такой ремикс. Возможно, она попробовала новый образ в данной песне. Вот, ничего против плохого, ничего такого нет», — отметил Дворцов.
По словам продюсера, зрители действительно имеют право оценивать выступления артистов, однако критика не должна превращаться в оскорбления.
«Что касается зрителей, безусловно, да, конечно, зрителя не обманешь, но я еще раз повторюсь, я хочу здесь встать на сторону Нюши, соответственно, в ее защиту, потому что хейтить человека и называть ее безголосой, да, на минутку, я считаю, это как минимум некультурно, <…> и как минимум, если ты не являешься музыкальным продюсером, человеком с музыкальным образованием, то ты не имеешь права оскорблять, да, и уж тем более как-то унижать человека, который работает на публику, который несет добро, свет, позитив», — подчеркнул он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Дворцов рассказал о возможной пиар-стратегии Вани Дмитриенко и Анны Пересильд. Актриса появилась на концерте певца в «Лужниках», где вышла на сцену перед тысячами зрителей, призналась ему в любви и вместе с ним исполнила песню «Силуэт».
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