«Яблоко» обжалует решение Верховного суда о снятии с выборов

Партия «Яблоко» обжалует решение Верховного суда РФ о снятии с выборов в Государственную думу. Об этом заявил председатель партии Николай Рыбаков.

«У нас есть пять дней, и мы будем делать все возможное, чтобы „Яблоко“ было дальше в бюллетене на выборах», — высказался Рыбаков.

Ранее Генеральная прокуратура РФ попросила Верховный суд снять «Яблоко» с выборов в Госдуму. Представитель ведомства заявил об этом на заседании по иску партии «Родина».

Прокуратура считала, что для снятия партии с выборов есть основания, предусмотренные законом. Ведомство также попросило суд удовлетворить соответствующий иск.

Одной из причин прокуратура назвала получение «Яблоком» иностранного финансирования. Кроме того, представители ведомства указали на нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев прокомментировал иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. По его словам, ему жаль, что возникла такая ситуация, поскольку «Новые люди» выступают за политическую конкуренцию.

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