«Яблоко» обжалует решение Верховного суда о снятии с выборов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 94 0

Партия намерена использовать пять дней, отведенных для подачи жалобы.

Генпрокуратура потребовала снять Яблоко с выборов

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Партия «Яблоко» обжалует решение Верховного суда РФ о снятии с выборов в Государственную думу. Об этом заявил председатель партии Николай Рыбаков.

«У нас есть пять дней, и мы будем делать все возможное, чтобы „Яблоко“ было дальше в бюллетене на выборах», — высказался Рыбаков.

Ранее Генеральная прокуратура РФ попросила Верховный суд снять «Яблоко» с выборов в Госдуму. Представитель ведомства заявил об этом на заседании по иску партии «Родина».

Прокуратура считала, что для снятия партии с выборов есть основания, предусмотренные законом. Ведомство также попросило суд удовлетворить соответствующий иск.

Одной из причин прокуратура назвала получение «Яблоком» иностранного финансирования. Кроме того, представители ведомства указали на нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев прокомментировал иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. По его словам, ему жаль, что возникла такая ситуация, поскольку «Новые люди» выступают за политическую конкуренцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Богомолов, Певцов и не только: названы кандидаты на пост ректора ГИТИСа
4:39
Россияне не могут вылететь из Шанхая из-за сильнейшего за год шторма
4:31
В ВОЗ заявили о начале проверки после удара ВСУ по больнице в Донецке
4:20
«Анастасия Волочкова, пройдите на посадку!»: как балерине сорвали отдых на Мальдивах
4:07
Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 6301
3:50
В Серпухове ищут пропавшего у Оки 12-летнего ребенка

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Она танцует подшофе: Дворцов заступился за Нюшу после скандального выступления
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео