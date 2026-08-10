«Талантливая, живая»: Бабкина выбрала певицу для «Интервидения»

Бабкина предложила Ивушку для участия в «Интервидении»

Народная артистка России Надежда Бабкина предложила отправить певицу Ивушку (настоящее имя — Виктория Иванова) представлять страну на международном конкурсе «Интервидение». Об этом артистка сообщила ТАСС.

«Если рассуждать об „Интервидении“, я бы, пожалуй, отправила ту самую Ивушку, абсолютно убеждена в этом выборе. Талантливая, живая, очень умная девочка», — сказала Бабкина.

Telegram/Ивушка/ivushka_ru

Она также отметила, что в исполнительнице ей нравится сочетание современного звучания и уважение к традициям. По мнению Бабкиной, именно такая смелость и подход к творчеству позволяют Ивушке достойно представить Россию на международном конкурсе.

В этом году песенный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. В 2025 году его принимала Москва, а Россию представлял заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с песней «Прямо к сердцу». Победителем тогда стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.

Ранее продюсер Сергей Дворцов тоже назвал артистов, которые, по его мнению, могли бы представить Россию на «Интервидении» в 2026 году. Среди них он выделил народного артиста России Олега Газманова, а также Ваню Дмитриенко и Сергея Лазарева.

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