«Талантливая, живая»: Бабкина выбрала певицу для «Интервидения»
По мнению артистки, этот кандидат умеет сочетать в себе современность с уважением к традициям.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Шторкин
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Бабкина предложила Ивушку для участия в «Интервидении»
Народная артистка России Надежда Бабкина предложила отправить певицу Ивушку (настоящее имя — Виктория Иванова) представлять страну на международном конкурсе «Интервидение». Об этом артистка сообщила ТАСС.
«Если рассуждать об „Интервидении“, я бы, пожалуй, отправила ту самую Ивушку, абсолютно убеждена в этом выборе. Талантливая, живая, очень умная девочка», — сказала Бабкина.
Она также отметила, что в исполнительнице ей нравится сочетание современного звучания и уважение к традициям. По мнению Бабкиной, именно такая смелость и подход к творчеству позволяют Ивушке достойно представить Россию на международном конкурсе.
В этом году песенный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. В 2025 году его принимала Москва, а Россию представлял заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с песней «Прямо к сердцу». Победителем тогда стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.
Ранее продюсер Сергей Дворцов тоже назвал артистов, которые, по его мнению, могли бы представить Россию на «Интервидении» в 2026 году. Среди них он выделил народного артиста России Олега Газманова, а также Ваню Дмитриенко и Сергея Лазарева.
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