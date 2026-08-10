«Самое неприятное»: дерматолог предупредила, где можно подхватить чесоточного клеща

Дерматолог Айвазян: в примерочных можно подхватить чесоточного клеща

Даже в обычной примерочной магазина беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, этот недуг особенно коварен: его сложно выявить и крайне трудно вылечить.

«Вообще чесоточного клеща можно даже в примерочной подхватить, просто если до вас кто-то примерял вещь. Вот это самое неприятное. Потому что все остальное, если примерно лечение есть, а здесь (лечение. — Прим. ред) очень муторное — с дискомфортом, с какими-то, может быть, побочками», — объяснила Айвазян.

Врач уточнила, что клеща не увидеть невооруженным глазом, а первые симптомы возникают далеко не сразу. Из-за этого человек месяцами не связывает высыпания с купленной или надетой вещью. Инкубационный период может растянуться на месяц-полтора.

Люди продолжают носить зараженную одежду, лечатся, вновь надевают ее и страдают от постоянных рецидивов.

«Чаще всего пациент начинает, когда у него какой-то процесс кожный, он там думает: „Вот, что я там последние там два-три дня носил“. А здесь такой немножко затяжной процесс, и вы не сможете понять, что это именно из этой вещи», — предупредила специалист.

По ее словам, хуже чесотки могут быть разве что тяжелые последствия для уязвимых групп пациентов — беременных или людей с аутоиммунными заболеваниями. Чуть менее опасными, но тоже вполне реальными угрозами остаются грибковые инфекции, лишай и фолликулит.

Единственной защитой от таких «сюрпризов» Айвазян назвала обязательную дезинфекцию вещей хлорсодержащими средствами или стирку при температуре не ниже 40 градусов. Особую бдительность, по ее мнению, стоит проявлять при покупке предметов из шерсти или меха, обработать которые в домашних условиях почти невозможно.

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