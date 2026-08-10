VK улучшил рекомендации с помощью искусственного интеллекта

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Новая технология поможет пользователям быстрее находить интересные видео и публикации.

VK обновил ИИ-рекомендации

Фото: www.globallookpress.com/Ruslan Yarocky

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Пользователи сервисов VK начали получать более точные рекомендации после внедрения новой модели искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Обновление уже заработало в социальной сети «ВКонтакте», а также в сервисах «VK Видео» и «VK Клипы».

Новая система анализирует поведение пользователей в сервисах VK и формирует обезличенный профиль интересов. Алгоритм учитывает, какие материалы человек смотрит, какие публикации отмечает, комментирует, пересылает или пропускает, чтобы подбирать более подходящие видео и записи.

«Для точных рекомендаций алгоритмам нужно понимать не только содержание контента, но и то, что именно сейчас хочет увидеть в ленте конкретный человек. Для первой задачи мы развиваем технологии глубокого понимания контента, для второй — нейропрофиль, который объединяет поведенческие сигналы пользователя из разных сервисов VK», — высказался руководитель подразделения рекомендаций AI VK Александр Пославский.

Одним из первых обновлений стала новая система сортировки контента. Алгоритм в режиме реального времени определяет порядок показа материалов в ленте, чтобы пользователи быстрее находили подходящие видео и публикации.

После запуска технологии VK зафиксировал изменения в поведении аудитории. Время просмотра контента в «VK Клипы» выросло на 5,5%. Пользователи стали на 15% чаще делиться материалами, на 10% чаще открывать видео в полноэкранном режиме и на 5% активнее ставить отметки «нравится».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России не будут вводить обязательный запрет на использование социальных сетей несовершеннолетними. При этом родители смогут самостоятельно устанавливать ограничения и дополнительные меры безопасности для своих детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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