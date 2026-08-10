Сдержал слово: Владимир Путин прилетел в Бурятию по приглашению восьмиклассника

Владимир Путин прилетел в Бурятию по приглашению восьмиклассника

Будущее Бурятии, одной из крупнейших российских республик, сегодня обсуждают в Улан-Удэ. Там проходит рабочая поездка Владимира Путина. Глава государства уже осмотрел выставку, посвященную масштабным преобразованиям в Дальневосточном регионе за последние 20 лет, и встретился с урбанистами. По ходу он пообещал решить сразу несколько вопросов, с которыми к нему обратились местные жители. Впереди — заседание президиума Госсовета по общественному транспорту. За визитом наблюдает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Первая же встреча вне повестки — с финалистом конкурса «Большая перемена». Вячеслав приглашал президента в Улан-Удэ, и теперь просит помочь с поступлением в Иркутское авиационное училище.

«Я занимаюсь шахматами и авиамоделированием. Моя мечта — это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе», — говорит восьмиклассник Вячеслав Казекин.

«Решим!» — пообещал президент.

«Там хорошее училище. Оно направлено именно на военные силы, потом можно в летчики пойти», — сказал будущий абитуриент.

Уже четвертый раз за две недели президент летит на восток страны — Иркутск, Омск, Новосибирск, теперь — Бурятия. Это в Бурятском госуниверситете Владимиру Путину показывают выставку-презентацию о развитии Сибири и Дальнего Востока. Тут представлены сразу девять городов и, соответственно, проектов.

«Это города, 25 мастер-планов, которые касаются более половины жителей Дальнего Востока. Общий объем программы существенный — 3,6 триллиона рублей», — рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.

В аудитории президент общается с молодыми инженерами и архитекторами.

«Я просто рос в Ленинграде, в центре города, и все, что вокруг меня было, я с детства прямо это наблюдал. И только позднее я осознал, насколько это важно — вот эта гармония, запечатленная в камне. Она формирует образ мысли человека», — сказал глава государства.

Особое внимание к небольшим городам: их застройка и благоустройство теперь — это отдельная программа.

«Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны», — говорит Владимир Путин.

У архитекторов немало проектов по развитию региона — от строительства театров до реконструкции парков и набережных.

«У нас построен парк Маяк, это когда-то, еще буквально десять лет назад, было пространство буквально пустырь», — говорит куратор Магаданского экологического музея Артем Ковалев.

Часто инициативы снизу подхватывают мэрии. А как иначе?

«Чиновников, как правило, все ругают. И поделом. Их работа не для того, чтобы их хвалили, нужно получать удовольствие от самого процесса», — заявил президент.

Удовольствие от процесса министры и губернаторы могут получить на госсовете по транспорту.

Улан-Удэ — небольшой забайкальский город с населением около 400 тысяч человек. И здесь хорошо видно, что в провинции происходит с транспортом: с одной стороны, закупают новые автобусы и маршрутки. С другой — качество дорог зачастую оставляет желать лучшего. Всего полкилометра от центра, и вот такая картина. Половина российских дорог изношена. Проблему не игнорируют, на строительство новых и ремонт старых магистралей на ближайшие пять лет выделят триллион рублей.

На автобусах у здания БГУ, где проходят встречи, цитаты Путина. Тут явно дают понять: государство вкладывается в развитие общественного транспорта. В Москве, например, уже курсируют беспилотные трамваи.

«Я в беспилотном трамвае первый раз еду. Там, где я родился, у нас до сих пор ездят трамваи, наверное, 1980-х, 1970-х», — говорит пассажир общественного транспорта Сергей.

Чтобы везде как в столице — до этого, конечно, далеко. Однако сразу в нескольких регионах выпускают новые автобусы и трамваи, а еще увеличивают набор студентов в транспортные техникумы.

«Небывалый спрос на среднее профессиональное образование, особенно на технические специальности», — говорит директор Калужского технического колледжа Наталья Титова.

У каждого региона свои нерешенные проблемы. Правительство предлагает им выбор — транспортное меню: сколько вкладывать в дороги, сколько в обновление автопарка, будут решать на местах.

«Это набор мер поддержки по развитию общественного транспорта, это закупка подвижного состава, это подготовка инфраструктуры для трамваев, для троллейбусов, это где-то умные остановки», — рассказал глава Республики Бурятия, председатель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов.

Важное нововведение: в России создают институт гарантирующих перевозчиков. Госкомпании будут перекидывать на те участки, где не справляются частники. Чтобы бензиновый или какой иной кризис не приводил к транспортному.

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