Ребенка ударило током на территории яхт-клуба в Петербурге
От разряда электричества мальчик упал в воду.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В Санкт-Петербурге 11-летнего мальчика ударило током на территории яхт-клуба «К2» на Крестовском острове. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, ребенок вместе с девятилетним братом находился на пляже без присмотра взрослых. Старший мальчик прикоснулся к поре пирса, после чего его ударило током, и он упал в воду.
Очевидцы попытались помочь школьнику, однако быстро вытащить его не удалось. Рядом не оказалось предметов, которые могли бы не проводить электричество.
Предварительно, 11-летнего пострадавшего увезли на машине скорой помощи. Информации о его состоянии пока нет.
Сейчас территорию у причала осматривают следователи. Прокуратура Петроградского района взяла ход и результаты проверки на контроль.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током во время мойки квадроцикла. Ребенок пытался отключить оборудование, подключенное к сети самодельным удлинителем, когда начался дождь.
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