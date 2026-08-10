Ребенка ударило током на территории яхт-клуба в Петербурге

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 69 0

От разряда электричества мальчик упал в воду.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге 11-летнего мальчика ударило током на территории яхт-клуба «К2» на Крестовском острове. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, ребенок вместе с девятилетним братом находился на пляже без присмотра взрослых. Старший мальчик прикоснулся к поре пирса, после чего его ударило током, и он упал в воду.

Очевидцы попытались помочь школьнику, однако быстро вытащить его не удалось. Рядом не оказалось предметов, которые могли бы не проводить электричество.

Предварительно, 11-летнего пострадавшего увезли на машине скорой помощи. Информации о его состоянии пока нет.

Сейчас территорию у причала осматривают следователи. Прокуратура Петроградского района взяла ход и результаты проверки на контроль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током во время мойки квадроцикла. Ребенок пытался отключить оборудование, подключенное к сети самодельным удлинителем, когда начался дождь.

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