Суд выявил нарушения авторских прав в агитации партии «Яблоко»
Суд также установил поступление на счет партии средств от лиц, получавших финансирование из иностранных государств.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Партия «Яблоко» проводила агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности, используя чужие творческие произведения. Кроме того, на ее счет поступали денежные средства от лиц, которые получали финансирование из иностранных государств. Это установил суд.
В ходе разбирательства также были представлены сведения о распространении материалов в поддержку партии через зарубежные площадки.
Отдельно рассматривались доводы о наличии в агитационных материалах призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Суд указал, что проверить эти обстоятельства в рамках данного дела невозможно.
Вопрос о подобных призывах может быть рассмотрен в отдельном производстве при наличии соответствующих доказательств. Таким образом, в рамках нынешнего разбирательства оценка этим доводам не давалась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд России рассмотрел вопрос об участии партии «Яблоко» в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
Суд удовлетворил административное исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого партией. Решение привело к исключению списка «Яблока» из числа участников выборов в Госдуму.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва запланированы на период с 18 по 20 сентября 2026 года.
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